【家居教具】認識時間概念、簡單加乘法　3款簡易好玩教材推介

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要。後來Renita更與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港新子教具網」，設計出一系列適合SEN及一般小孩、又富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。 以下為大家介紹3款來自數學認知系列的教材，包括《樂遊街市》、《幼兒數概系列—迷失的小羊》、《狐狸先生幾多點》，教材精美、玩法簡單，適合引起幼兒對數學的興趣。 攝影：龔嘉盛

幼兒數概系列之迷失的小羊。 幼兒數概系列之迷失的小羊—認識數字及基礎加法

售價：港幣202 適合2至6歲幼兒認識數目和英文數字、初步認識數字組合和基礎加法。教具包括一張印有草原和欄柵的底板、一套1至10的數字圖卡和印有不同羊隻數量的羊卡。 遊戲時，家長可以隨機抽出一張數字圖卡，然後小孩就配上正確數量的羊卡，例如家長抽出「5」，小孩便要找出印有5隻羊的卡，當然轉換、由家長抽出羊卡亦可。

香港地道生活系列之樂遊街市—認識街市、加法與乘法

售價：港幣298 相信小孩們一定曾跟隨爸媽去街市買菜，以街市為背景的教材則可以讓小孩猶如置身其中，增加學習興趣。教材包括街市圖片、磅秤卡、食物卡電子磅數字卡、錢幣等等。玩法方面，家長可按小孩的能力選擇。 玩法一：認識食物

1：家長把街市、店鋪圖卡放於台上，及展示各種食物圖卡。

2：小孩把各種食物圖卡貼在相對的店鋪上，如「豬瘦肉」貼去「三豐鮮肉」。 玩法二：認識錢幣及簡單加法

1. 把已貼好食物圖卡的街市圖、收納版及錢幣放於台上。

2. 家長展示收納版上每種食品的價錢，然後和小孩玩角色扮演和購物遊戲。

3. 在遊戲過程中教導小孩各種幣值及計算。

玩法三：認識加法

1. 把已貼好食物圖卡的街市圖、收納版及磅秤放於台上。

2. 家長取下食物圖卡及放於磅秤上，小孩於收納版上查看食物的重量, 然後把磅秤的藍色箭頭移向相對的磅數。

3. 熟識重量後，家長可多放一張食物圖卡於磅秤，小孩再計出總重量。例如兩斤燒肉加三斤蕃茄，總共買了5斤食物。 玩法四：認識加、乘法

1. 把貼好食物圖卡的街市圖，收納版及電子磅放於台上， 家長選擇食物圖卡及放於磅秤上.

2. 小孩於收納版上查看此食物的重量, 然後把電子數字圖卡貼於電子榜上。

3. 當小孩熟識重量後，家長可以放多於一張食物圖卡於磅秤, 再由小孩計算總重量。

4. 當小孩懂得運算乘法後，家長可以先把每樣食品訂立價錢，然後由小孩計算總價錢。