【兒童研究】13歲少女證乾手機影響聽覺　每日不可接觸多於15分鐘

高分貝的聲音會影響聽覺是眾所周知的事情，不過「分貝」始終是一個比較抽象的概念，有時我們即使處於已可稱為「高分貝」的環境下也未必自知，雖然很多家長認為日常生活中發出最多高分貝聲音的就是自己小朋友，那對於小朋友來說，他們常接觸到的高分貝聲音又有哪些？一位13歲的小朋友告訴了我們答案！

乾手機不適合兒童使用

關於乾手機的衛生問題一直都有研究指出其實會吹飛周遭的細菌依附在身上，不過除了衛生問題外，一位13歲的外國小女孩Nora Keegan留意到一件事情，就是不少小朋友在有人使用乾手機時，會用手遮住耳朵保護自己，令她萌生一種想法，就是乾手機會傷害小朋友聽覺！為了證實這個假設，她花了多年時間用專業儀器實測各公共洗手間的乾手機分貝，研究結果更刊登於《兒科和兒童健康雜誌》，原來乾手機真的會影響聽覺！

Nora Keegan (網絡圖片)

聲音近100分貝 已是一個會造成傷害水平

Keegan的研究不單止留意到部分乾手機發出的聲音超過100分貝，而且統計後更發現，不少乾手機和小朋友身高接近，加上小朋友耳朵更為敏感，亦正正解釋了為甚麼有小朋友在使用烘手機時會下意識去「遮耳仔」保護自己。

100分貝到底有多大？根據衛生署資料，我們日常談話是接近30-65分貝，電視、家庭電器都是在75分貝之下，而100分貝大約等於的士高的音樂。以100分貝為例，建議每日接觸到不能多於15分鐘，因此如果每次小朋友用乾手機達3至4分鐘，可能上幾次洗手間便超出上限！當聲音去到120分貝時，即使是瞬間也會有機會造成影響。