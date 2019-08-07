【家居教具】認中、英文生字　學拼音　增加詞彙庫　4款教具推介

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港新子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。 以下介紹中、英文認知系列中的其中四款教具，除了SEN小孩，亦適合一般幼兒使用，包括《幼兒中文認字圖卡》、《A-Z認字配對圖卡》、《Supermarket Phonics》、《四色雪糕英文遊戲卡》，適合提升幼兒學習語文的興趣、打好基礎。 攝影：龔嘉盛

幼兒中文認字圖卡 適合K1至K3程度，全套141張字卡包含近7百個字詞，並分人物卡、串句用語卡、核心字卡、學校卡及練字卡等等，可提升對中文字的認讀和理解。 K1幼兒可從核心字卡開始，認識一、二、三、四、石、水、木等基本字詞；K2則可學習結構字，例如「做」是分左中右部份，「早」是分上下的獨體字，認字可利用練字卡書寫；而K3則可學開始部首。 每張卡後都有延伸學習詞語和例句，例如「牙」可配成牙刷、牙膏、牙齒，「家人」卡背後則寫有你、我、他等等。家長亦可隨機抽取數張卡，再利用卡上的字來做句或聯想更多相關的詞語。字卡均為塑膠質地，用水筆書寫後，只需用濕布便可輕輕抹走。 售價：港幣466元

A - Z認字配對圖卡 包括26張A至Z英文字母卡和78張圓形圖卡。使用時先抽出一張字母卡，然後找出相配的的圖卡，以「H」為例，小孩便要找出Hat、Heart和Holly。除了認字，在尋找的過程中亦可訓練專注力，重覆黏貼時亦可運用到小手肌。 售價：港幣87元

Supermarket Phonics 可增加英語詞彙庫和發音，亦可認識超級市場內售賣的貨物。小孩先取一張記錄卡和隨機抽取14個字母金幣，然後擲骰子決定前進步數，當走到不同的貨架時，便要說出與貨架、手上字母金幣相配的詞語。例如小孩手上有「M」金幣，擲骰子後走到零食與水果架之間，只要說出Mango、Melon、Marshmallow等以M為首的詞語便成功過關。最快貼滿一張記錄卡，或一次過說出7個相關詞語便為勝出。 售價：港幣137元