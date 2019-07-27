讓SEN孩子感受與人分享的快樂｜鄭弼亮

撰文：育兒教室
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暑假來臨，家長也開始為子女安排不同暑期活動，一方面培養子女的多元興趣，另一方面希望他們學習與其他小朋友相處，提升社交技巧。然而，有自閉傾向或年紀較小的孩子可能不太習慣與人分享，很容易在參與小組活動或共用物品時，與身邊人出現磨擦，影響人際關係。
（編按：作者為香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒教授、香港教育城行政總監鄭弼亮先生）
（GettyImage）
2.以身作則，試由小物品開始
子女多視父母為榜樣，若果家長能以身作則，主動分享物品，小朋友也會更安心和樂意與他人分享物件。例如家長帶小朋友到郊外野餐時，可向同行的朋友或附近野餐的人士分享帶來的食物或野餐用品，亦可當成一項給子女的任務，請他負責將物品遞給有需要的朋友，培養子女分享的習慣。
（AC Photo）
3.情景學習，學習與人分享比獨自擁有更開心的道理
家長亦可在暑假期間，多陪伴孩子閱讀，為他們挑選富教育意義而有趣的書籍，例如滲入一些有互相分享元素的故事，例如經典成語故事「投桃報李」。閱讀後，家長也不要就此完結伴讀環節，可以與子女多互動，討論故事背後的道理，或請孩子代入角色和情景，多欣賞及學習角色的優點，明白與人分享能帶給別人和自己快樂，將分享的習慣融入日常生活。