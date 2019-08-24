【SEN教材】規劃時間分配重整作息　玩心智解讀遊戲預習小學生活

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要。後來Renita更與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港新子教具網」，設計出一系列適合SEN及一般小孩、又富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。 距離新學年開始還有不足兩星期，面對新環境時，SEN小孩難免會有情緒和社交問題，教具「升小教具系列—歡樂嘉年華」、「畢觸思賢、說好故事校園篇」則以校園生活為題，讓小孩在遊戲中預先認識可能遇上的生活情節。另外，好品德及好行為系列中的「日常時間表」、「獎勵計劃表」可讓爸媽與小孩一起規劃時間及學習自理，重拾規律生活。 攝影：龔嘉盛

Renita的兒子屬高功能自閉症，她表示在訓練路上爸媽的確要有大量耐性。 自閉症和有社交困難的小孩常會在公眾場合失控，Renita這是因為他們天生缺乏同理心，難以理解他人行動背後的原因、意圖等等，並且堅持自己的想法導致。他回憶有次帶兒子外出乘搭地鐵時，因為車廂已沒有空位，但兒子卻一定要坐，他不理解為甚麼會沒有座位，腦袋也不夠靈活去轉換想法，就以大哭來發洩。 面對這情況，Renita指要多跟小孩進行心智解讀訓練，預先讓小孩知道有可能發生的情況、會產生的感受，在情緒穩定的情況下學習明白、解釋和預測別人的行為和感受。Renita認為如果能做多點事前準備工夫，日後外出時再遇到類似情況，小孩便能較快地適應。

「畢觸思賢、說好故事校園篇」

售價：港幣285 包括10組（共60張）校園故事圖卡和40張情緒詞彙卡。為即將升讀小學的小孩做好準備，以學校的生活為背遊戲背景，例如入學校門口、行樓梯上課室、小息、💞上視藝堂、放學搭校車等等，以及在這時候有可能會發生的事和心情，讓自閉症小孩預先有心理準備。 而對於一般小孩，這套教材則可用做加強語言表達，家長可以利用圖卡，讓小孩憑圖案說一個小故事，學習形容詞以及副詞、以及用正確詞彙表達心情。

「升小教具系列—歡樂嘉年華」

售價：港幣262 同樣以小學生活、課堂為元素的遊戲，配件除了棋子和骰子，還有近200張問題卡。玩家需按擲出的骰子數字移動，當走到顏色格，便要取相對的問題，並完成卡上的任務或回答相關問題，範疇包含中文、數學、體育等等，例如需說出5個「手」字部的字、完成雙手交替向上伸展10次等等。

過完暑假，小孩們都要重新適應上學時間表，以下兩款輔導教具可幫助小孩的作息重上軌道和訓練自理能力，「日常時間表」可讓小孩安排一週課餘時間分配，例如洗澡、閱讀、吃茶點、到公園玩耍；而「獎勵計劃表」則可鼓勵小孩自理和做好行為，例如自行刷牙洗臉、自己穿鞋、不浪費、守時等等。教具皆以環保膠製作，可重複黏貼且不留痕跡，適合長時間使用。