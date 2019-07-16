在世界經濟論壇最新一份 「2022年十大人才必備技能」中列出創意力排第4位，而大家非常重視的學術與知識卻不入十大。兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥），在眾多童書當中，特別推薦小朋友趁暑假揀選創意類別書籍閱讀，他說：「暑假是小朋友最佳閱讀的時間，現在學童功課、考試壓力太大，連書展每年也在七月舉前便知道了。在我的角度來說，閱讀最重要的元素一定是興趣，而創意的書籍往往能吸引小朋友的興趣，特別是家長很難向小朋友灌輸創意，學校或許會用藝術創作讓孩子表達創意，而家就可以利用圖書為孩子保留創意。」 攝：黃舒慧

對於一些家長來說，可能會在選擇創意類型書籍的時候無從入手，肥哥哥建議可先選一些著名出版創意的作家的作品入手。宮西達也、岩井俊雄、長谷川義史的作品也是肥哥哥推薦的作者。另外，他更提醒家長在親子閱讀創意類書籍時，值得注意的事。「家長看創意的書時要放低一個謬誤，不要覺得這些書很無聊，也不要問在書中可以看到甚麼、學到甚麼，當你沒有這個負擔時，便會發現與孩子閱讀時的愉快與有趣之處。」

肥哥哥推介的創意類童書

《電梯來了，請上樓》

作者/繪者： 長谷川義史

内容簡介：

今天要到百貨公司購物，爸爸、媽媽和我一起搭乘電梯，準備購物去！媽媽買了泳裝，我買了小汽車……隨著電梯往上，怎麼賣的東西越來越奇怪啊？有忍者專賣店、賣相撲的、地獄專賣店，還有賣神仙的！我們買了好多東西，連窮神都順便跟我們回家了！不過，隨著要帶回家的東西越來越多，電梯好像超載了耶！這下該怎麼辦呢？我們究竟可以帶哪些東西回家呢？

《天空100層樓的家》

作者/繪者：岩井俊雄

內容簡介：

在一個寒冷的冬日，肚子好餓好餓的白頰山雀小啾，找到了一顆向日葵種子。「可是，只吃這個不會飽啊……」聰明的小啾想到，如果種下向日葵種子，等到開花結果後，就會有很多很多種子可以吃了！為了尋找適合種種子的地方，小啾飛到空中。就在這時，天下飄下來的雪花對小啾說：「到雲層裡面去看一看吧！」飛入雲層裡的小啾遇見了雲朵，他告訴小啾，如果要讓種子開花結果，就要到100樓去。咦？到底是何方神聖住在最上層呢？一起和小啾到雲上探個究竟吧！

+ 5 + 4 + 3

《千萬不要打開這本書》

作者：李安迪、繪者：希斯‧麥肯錫(Heath McKenzie)

內容簡介：

「噢！你翻開這本書了。我想你應該是不小心的吧？沒關係，難免會有意外。我根本沒生氣。拜託別翻這一頁就是了。」從故事的第一頁，讀者就無法逃脫與書中藍色精靈的互動，從「翻頁的動作」開始，藍色精靈就千方百計想阻擋「你」往下翻頁，用盡各種激將法、哀聲求饒、說故事嚇人的招數，仍舊在讀畢的命運下，迫不得已無奈變身，最後以一隻綠色青蛙的面目示人。

+ 3 + 2

《咻！溜滑梯》

作者/繪者： 鈴木典丈

內容簡介：

坐上溜滑梯的頂端，感受輕輕的微風，往下一滑！溜滑梯的快樂真是難以形容。不過，你溜過幾種不同的溜滑梯呢？好長好長的、旋轉的、雙層的或是長得像水管的？仔細想想，溜滑梯真的有許多不同的種類呢！如果讓你來設計，會想作出什麼樣的溜滑梯呢？或者，你最想體驗什麼模樣的溜滑梯呢？如果有一個地方、一趟旅程可以體驗各式各樣神奇的溜滑梯，那有多好玩！

+ 6 + 5 + 4

《100層的巴士》

作者/繪者： 麥克‧史密斯

內容簡介：

搭上100層的巴士，生活不再一成不變！準備好了嗎？比摩天大樓還高的100層巴士就要啟程囉！買好你的車票，選好你的座位，層層都有不同的風情，層層都有不同的發現，跟著巴士司機來一趟未知的冒險吧！