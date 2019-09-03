LEGOLAND Discovery Center室內主題樂園　年底將於尖沙咀開幕

深受小朋友歡迎的樂高主題樂園（LEGOLAND）預計今年年底登陸香港，樂高主題樂園分兩類型，分別是面積較大型的主題公園 (Parks)及較小型的室內「探索中心」(Discovery Center)。今次進駐香港的會是「探索中心」，分成室內玩樂區及商店區，商店區於11月份率先開幕，選址位於上月26日新開幕的尖沙咀新商場「K11 Musea」地庫一樓，該商場現已開設不少以親子為主題的商店及遊樂設施，相信屆時會吸引更多LEGO迷到此朝聖，記者早前曾到上址視察，發現店外仍圍着木板，門外貼着「LEGOLAND香港樂高探索中心」貼紙。

尖沙咀梳士巴利道的新商場「K11 Musea」有店鋪已圍起木板進行裝修，並貼上「LEGOLAND香港樂高探索中心」貼紙。 一日門票預100港元 LEGOLAND Discovery Center目前在全球共22個城市設有據點，全亞洲區共佔5個，包括東京、大阪、北京、上海及瀋陽，綜觀5個地區的探索中心大約佔地兩萬呎左右，只設室內場區。一人全日票價格約在HKD$110-$200之間，但同時亦設有全年票、並在不同時段提供不同票價優惠，而網上亦設預訂優惠等，相信家長在入場前也要上網做定功課購買至抵門票。

東京LEGOLAND Discovery Center（資料圖片） 樂園設施多元化 雖然LEGOLAND Discovery Center不像LEGO主題公園擁有廣闊面積，但場內設施亦深得小朋友喜愛，大部分設有室內乘坐式主題機動遊戲、動態4D劇院、大型樂高軟積木設計區、色彩繽紛滑梯遊樂場、由由拼積木專區、汽車賽道場、教學區、地區名勝主題展示區、特色紀念品商店及主題餐飲區等，亦附設派對專區，讓小朋友可以開樂高主題生日會，估計香港站探索中心節目亦相當豐富。

大阪LEGOLAND Discovery Center（資料圖片） 限制成人入場條件 另外，在日本及中國地區的LEGOLAND Discovery Center也設有入場條件，成人必須要有兒童陪同方可入場，喜歡LEGO的大朋友最好查詢清楚香港站是否會加入該條件才行動。

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