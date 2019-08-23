【布吉親子遊】5日4夜食玩買10個必去景點　玩浮潛洞穴探險再衝浪

在香港這個石屎森林裡，要帶孩子擁抱大自然並不容易。如果主題公園、動物園、種植農莊已不能滿足你與孩子，不妨考慮位於泰國南面的布吉島，是泰國境內最大的島嶼，也是唯一一個擁有自己獨立一級行政區劃的島嶼，擁有世界知名的熱帶觀光勝地及豐富的天然資源，與香港距離約為2328.43公里，飛機航程只需約3個小時即可到達。 攝影：許珞珩

除了擁抱大自然風光，遊泰國必做之事當然也包括享受美食、泰式按摩、購買精美手信及手工藝製品等，在布吉同樣找到，我們為大家找出10個最佳景點，計劃出5日4夜行程，滿足孩子之餘，也讓爸爸媽媽大有收穫，大家在出發前可以參考一下，好好計劃你的親子之旅。

景點一：Siam Niramit （布吉島暹羅天使劇場）

Siam Niramit可讓遊客在最短的時間，看最豐富的泰國文化風俗，一個景點已包括食玩買三大需求。活動於黃昏開始，可作為首天下榻酒店後的第一個行程，讓孩子先認識一下泰國文化。家長可於出發前，在熱門旅遊網站預訂活動門票，價格相對便宜，建議選擇包含往返接送、自助晚餐及劇場白金席的套餐門劵，司機約5時到達酒店接載， 到達後有工作人員示指，可先吃自助餐或到場內遊覽，歌舞表演在8：30開始至10時完結，來回有專車接送，便利家長帶著孩子前往。

活動內容包括泰國自助晚餐、餵飼大象及拍照、泰國農村互動文化體驗村、傳統廟會遊戲、泰拳表演賽、古時象戰真實比例模擬場景、暹羅奇妙文化繽紛劇場，穿越時空700年等等。

地址：19 Thiam Ruam Mit Rd, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, Krung Thep Maha Nakhon

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景點二：Khai Island(蛋島)

Khai Islands（蛋島）分為雞蛋島（Khai Nok）、蛋黃島（Khai Nui）、藍鑽島（Khai Nai）三個島，從布吉島乘快艇出發約 20 分鐘。蛋島海水清澈見底，呈湛藍色，隨處可見海底有美麗的珊瑚礁及熱帶魚群，非常適合浮潛，孩子更有機會體驗與魚群暢泳的樂趣。 沙灘上有高大椰子樹，建議參加一日行程，約早上8至9時出發，回程為下午３時左右，是一個可以佔用全日的行程，午膳會在島上享用沙灘自助餐。建議出發前於大型旅遊網站、淘寶網預訂一日遊，價格必是明碼實價；當然亦可於酒店或布吉、芭東市內的旅遊櫃位報名Local Tour，但有議價空間及風險。

+ 9 + 8 + 7

景點三：Jungceylon Shopping Mall／After You Dessert Cafe

芭東海灘附近的大型購物商場Jungceylon Shopping Mall 位於芭東海灘附近的大型購物商場Jungceylon Shopping Mall ( 江西冷購物中心)，有不同服裝及化妝品牌專賣店，8000平方，泰國著名連鎖超市 Extra Big C，特色民族手信小店、大型室內兒童遊樂場、大型彈床遊樂場及VR遊樂設施、Food Bazaar美食區，美容按摩店、MOLLY FANTASY日式百貨店、Robinson 百貨公司、SF 娛樂中心、電影院、16球道的保齡球館等等，是布吉旅行必到熱點之一。 地址：Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket

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奶茶雪綿冰 After You Dessert Cafe甜品店@CENTRAL PATONG 在Jungceylon Shopping Mall對面馬路是2019年新開幕的Central PATONG（芭東中央購物中心）。內有食品大廳，泰國禮品、美容專櫃、時裝產品及SPA。 特別推薦位於商場地下的泰國超人氣甜品After You Dessert Cafe，在全泰國有超過25間分店，必試店裡最受歡迎的雪綿冰、蜜糖吐司及蛋糕、心太軟、奶茶等等。 記者試過下午3點及晚上9點前往，同樣要排隊至少15分鐘或以上，但絕對值得等，因為甜品精緻，味道超出想像，店內採用半自助形式，排隊點餐後即叫即整，由專人送上，同時設有自座免費凍綠茶提供。據知 After you將會在年底來香港開分店，屆時應該要排更長龍及價格更高，所以身在泰國的話是必去朝聖的甜品店。 地址： 1 Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket

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景點四：Kata Beach

Kata Beach Kata Beach是布吉三大海灘之一，距離Karon Beach很近，是布吉島環島從北向南的最佳路線，比芭東海灘和卡倫海灘小，擁有蜿蜒的海岸線，水清沙幼，12月至4是布吉的旱季，海浪較少，5至10月為雨季，海浪較大，適合在岸邊玩沙及衝浪。

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景點五：Naiharn Beach

位於布吉的南部海岸的Naiharn Beach，距離市區18公里，是一個高山環繞的深水灣，南北兩端為陡斜的石崖，風景獨特，水清沙幼，岸邊有不少水上活動設施出租，較多歐美遊客，適合露營及進行各式水上活動。12月至4是布吉的旱季，海浪較少，5至10月為雨季，海浪較大，適合在岸邊玩沙及衝浪。

景點六： Phang Nga Bay(攀牙灣)

Phang Nga Bay(攀牙灣) 布吉其中一個重點行程必數 Phang Nga Bay(攀牙灣)，是一處擁有42個小島的淺灣，包括淺水海域和潮間帶森林濕地，有28種紅樹林和海草床及珊瑚礁，地質為石灰岩，是考古學研究的地點。建議出發前於大型旅遊網站、淘寶網預訂一日遊，價格必是明碼實價；當然亦可於酒店或布吉、芭東市內的旅遊櫃位報名Local Tour，但有議價空間及風險。

布吉Suwankuha Temple：洞穴內有一尊全長15公尺雄偉臥佛，是泰國十大必訪寺廟之一。 早上在酒店集合時間一般是7時半或8時， Phang Nga Bay(攀牙灣)位於泰國東邊，距離布吉車程約2小時，地形與中國桂林同喀斯特，故有泰國小桂林之稱，以歐美遊客為主，一日團首站是Monkey Cave (Suwankuha Temple)，可與孩子一同深入洞穴，洞穴內有一尊全長15公尺雄偉臥佛，是泰國十大必訪寺廟之一。穴內有鐘乳石、蝙蝠洞等優美景觀，洞穴外有很多野生猴子眾居，會向遊客討香蕉及玉米，是香港孩子難得接觸的自然風光。

Phang Nga Bay(攀牙灣) 在Monkey Cave逗留約一小時後，乘坐長尾艇到達Koh Panyee Island享用午餐，餐廳建於水上小屋，很有泰國小水鄉風情。午飯後息坐長尾艇，往壓軸景點James Bond Island (占士邦島)出發。該島原名為Khao Phing Kan，1974年荷里活經典電影《007 James Bond》系列的《The Man with the Golden Gun》於在此取景因而命名占士邦島，必影打卡位是占士邦石，最後是是坐獨木舟，遊覽附近的小島，欣賞大自然的奇岩怪石。

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景點七：Splash Jungle Water Park上水樂園

（官網截圖） 榮獲CNN旅遊頻道評為最適合兒童的布吉島景點的Splash Jungle Water Park，距離機場車程只需 10 分鐘，對於沒有水上樂園的香港小朋友來說一定十分雀躍。場內有驚險刺激的水上遊樂設施和景點，想慳錢更可選擇入住水上樂園旁的Centara West Sands酒店酒店，便可免費入場全日任玩。

景點八：Number 6 Restaurant (勝價比高正宗泰菜)

No.6 Restaurant 布吉有兩間Number 6餐廳，由同一個老闆經營，一間位於芭東市內，另一間位於山頂，以傳統泰國菜及大眾化價格深得當地人及遊客喜愛。 生蝦刺生、海鮮炒米粉、青咖哩雞、菠蘿炒飯、椰漿冬陰功湯、芒果糯米飯、芒果沙冰、泰國奶茶等全都新鮮可口。 地址：69 Soi Phrabarami 3, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket

景點九：Surf House Phuket（衝浪之家）

Surf House 在布吉共有兩間分店，一間在芭東沙灘，另一間在Kata Beach，絕對是衝浪初學者聖地，模擬衝浪體驗令人好像置身於大海與海浪嬉戲，設備專業安全，池邊和底部均設有軟墊，即使跌倒，也不用怕受傷，有專業教練在場指導初學者，適用不同年齡層次及沖浪水平的人士。場邊設餐廳，可邊吃邊飲邊衝浪，建議在熱門旅遊網站預先訂購門票，價格更划算。 地址：162/6-7 Taweewong Rd, Patong ，Kathu, Phuket 83150 Thailand

景點十：Let's Relax Spa （泰式按摩）