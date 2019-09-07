【開學了】讓孩子開心學習　父母做好這 5 件事│四個女兒的校監

全港幼稚園學生已開學了! 不少幼稚園的孩子仍在努力適應上學中，包括需要獨立上課、認識新朋友、避免上課時睡覺、迎接新學年學習新知識及事物等。小小孩子需要上學，父母簡單以愛心每天花點心思，孩子上學便會事半功倍，開心快樂學習去。 【編按：作者為伍馮美娟】

（一） 早睡早起

圖片由作者提供 充足的睡眠對於0-6歲的孩子來說十分重要，他們每日最少需要睡覺九小時或以上，充足睡眠有助腦部發展及血液循環，對於孩子學習來說極為重要。相反，如果年幼的孩子沒有足夠睡眠，對他們的身、心發展均有影響，亦會影響記憶力，如孩子缺乏充足睡眠，上課時沒精打采，亦會影響他們上學質素，所以父母必須協助子女早睡早起。

（二）準時起床

（VCG） 許多孩子愛懶床，常嚷著要求睡多五分鐘才起床。五分鐘又五分鐘，孩子不知不覺便浪費了很多時間了。所以父母儘量要教導孩子需準時起身、不要懶床，讓他們有充足時間吃早餐，準時上學去。

（三）愛心早餐

(VCG) 份豐富的愛心早餐可鼓勵孩子有動力準時上學及起床，父母為孩子準備美味、豐富的早餐十分重要，不但可以令孩子攝取足夠的營養，也可以令他們保持心情開朗，感受父母的愛。父母也可以發揮創意，將早餐「打扮」一下，變成孩子喜好的模樣，例如將炒蛋變成蝴蝶、飯團變成小白兔等，孩子看到也會吃得很開心。

(四) 讓孩子保持良好的心情

(VCG) 父母每日應讓孩子保持開朗的心境，一日之計在於晨，晨早的心情及經驗，對於孩子來說很重要。當孩子於每天開始時已經經歷父母很多的愛、老師的讚賞及正面的鼓勵，對於孩子身、心來說都有正面作用，上學更有學習的動力。

(五) 準時到達學校

圖片由作者提供 父母應儘量幫助孩子準時到達學校，準時乃是美德，從小幫助孩子建立準時的概念，建立領袖應有的基本條件。再說，任何遲到的紀錄也會記在學習報告內，家長務必幫忙儘量減少遲到日的數目。

父母應儘量幫助孩子準時到達學校，準時乃是美德，從小幫助孩子建立準時的概念，建立領袖應有的基本條件。再說，任何遲到的紀錄也會記在學習報告內，家長務必幫忙儘量減少遲到日的數目。

圖片由作者提供 爸爸媽媽們別小看可以為孩子做的這幾件簡單的事，這些都是愛孩子的表現，大家不妨從今天開始嘗試，一起祝福孩子的學習道路。

作者:伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。