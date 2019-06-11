【育兒攻略】孩子吵架和好　需要掌握黃金十分鐘｜四個女兒的校監

多孩子的家庭常遇見的問題，不外乎父母有沒有偏心又或是兄弟姊妹之間的爭吵。別小看這些看似是平常瑣事，父母一旦處理得不妥當，便會影響孩子之間的關係及感情。究竟如何可以令孩子沒有「隔夜仇」？相信孩子冷靜10分鐘，友愛地和解是一個非常有效的方法。

「黃金十分鐘」

孩子之間爭吵是十分正常的事，作為父母當然希望孩子盡快講和，但成年人和小孩一樣，當被憤怒情緒充斥時，根本難以立即冷靜下來，遑論分析對錯。在孩子吵架時，父母可以不要太心急，我們要保持耐性，好讓孩子們有自己的空間，嘗試讓他們自己解決問題，一般而言，大約10分鐘之內，孩子便會互相講和，總會有一方向另外一方道歉，爭吵亦會平息，情緒亦會平伏。

大女兒與二女兒吵架，在電光火石之際，我偷拍了他們這情景。（作者提供）

不可拖延處理，以免變成「隔夜仇」

有些家長或會想，不如讓孩子不理睬對方一段時間，待他們忘記所吵架的事。這種方法卻未必有效，因為若處理不好，變成互相猜度，反變成心病，更會影響孩子之間的感情。當孩子吵架，爸爸媽媽必須鼓勵他們立即處理，絕對不能拖延。同時，父母盡量不應充當道德判官，因為父母如介入幫任何一方，反而會令孩子關係變得緊張，我們可試讓孩子互相冷靜及傾談剛才發生的爭拗。根據以往的經驗，總會有一方自知做錯率先認錯及道歉。

不可拖延處理，以免變成「隔夜仇」。（作者提供）

鼓勵孩子誠心道歉

在孩子講和時，父母宜盡量保持抽離，讓他們有自己的空間和時間，容許他們嘗試自己解決問題。事後最重要提醒他們必須要真心道歉，真誠向對方說對不起，答應對方下次不會再犯同樣事情，而不是敷衍了事，真誠希望對方原諒自己。（縱使下次不再犯同樣的錯是很難，但起碼孩子在道歉時，有這個心及想法。）

和解後說我愛你

還有最後最重要的一點，我們要告訴孩子要互相愛護對方，和解後大家向彼此說聲「我愛你」，鼓勵他們有一個擁抱，孩子的燦爛笑容便會回來的了。

孩子是父母的骨肉，都是一家人，互相愛護着對方的。

只要大家遇爭拗時，盡快平息，不要胡亂猜想，盡快和解及安慰對方，兄弟姊妹之間又怎會有「隔夜仇」呢？我四個女兒各有不同性格，二女兒是最經常容易不開心的，感恩有愛她的姐姐及妹妹們，互相包容及愛護。

作者簡介：伍馮美娟​

資深教育工作者，四個女兒之母，經常以基督教晦育兒，深信每一個孩子都是上帝所獨做的Masterpiece，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監

作者Facebook專頁：四個女兒的校監

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何令兄弟姊妹沒有隔夜仇 冷靜10分鐘友愛和解妙法」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）