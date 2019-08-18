「我兒，你不可輕看主的管教，被他責備的時候也不可灰心。因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納的兒子。（希伯來書12:5-6）」 每一個孩子必定有犯錯的時候，父母如果愛他們，必定要「管」和「教」，讓孩子不要重複犯同樣的錯誤，慢慢進步，為的是要他們遠離危險，保護他們。

阿四被罰後大哭。（作者提供圖片） 我家中剛三歲的阿四（四女兒）已有自己的想法，當別人不明白或不順她意思時，她便會發脾氣或搶東西。前幾天，當阿三（三女兒）不肯把自己在玩的玩具分給她時，阿四便大力搶回來，弄哭了阿三。我立即罰了阿四企三分鐘，要讓她知道大力搶東西是不對的。阿四不肯受罰，我堅持，她便哭了。 接着，我問她現在應該說什麼，她哭着說：「對不起，讓家姐傷心，no next time！」當罰企後，我立即擁抱她，跟她說「I love you！」 其實，我罰她，是因爲愛她。若是出於愛心，孩子不會因此而討厭或嬲怒我們的。

不過，當家長自己情緒激動、充滿憤怒的時候，心中沒有愛時，那不是懲罰孩子的好時間。因為在這「火遮眼」情況下，家長甚至會因為個人嬲怒而忍不住打孩子，不小心變成「發洩自己的情緒」，這並不是教導孩子的好時機。相反，若家長是平心靜氣時，發現孩子有不對之處，便可以出於愛孩子而去罰他們了。

其實罰孩子不是故意要讓孩子感到「難受」，而是希望透過一些「難受」的感覺，讓孩子記住不要再重複那行為，或遠離危險。（GettyImage） 其實罰孩子不是故意要讓孩子感到「難受」，而是希望透過一些「難受」的感覺，讓孩子記住不要再重複那行為，或遠離危險，這是出於愛。如當孩子玩電掣、電線，是有機會被電擊傷的，會有生命危險，家長便應給予孩子適當的懲罰。這是一種負強化（Negative reinforcement）教孩子的方法。 父母因為愛孩子，才必須管教他們。不管、不教孩子，並非愛孩子的真正方法。如果家長只是不斷遷就孩子，當孩子做了不當的行為時，也照樣「由佢啦」，孩子是不會明白做錯，便會繼續做錯的行為。 另一點值得提的是，當爸爸媽媽用錯方法去罰孩子的時候，會變成反效果。例如孩子打其他小朋友時，家長以「搣」孩子、「打」孩子來「教導」孩子這是不對。孩子會誤以為這些行為沒有不妥，久而久之，一看事情不順眼便會選擇以「打人」來解決問題。到他們成長至小學、中學時通常會繼續打人，造成別人身心靈傷害，後果將十分嚴重，小則會被記過，大則別人可以報警處理。

愛子深切，為人父母的，若不是出於愛，又怎會捨得無故懲罰孩子呢？（GettyImage） 不過，縱使家長如何罰孩子，最重要是要帶着愛去罰，懲罰孩子後必須「擁抱孩子」、並必須要說「我愛你」，讓孩子明白父母的懲罰出於愛。雖然許多小朋友當刻答應不再做錯，轉頭又再做錯，但這也不要緊，起碼讓孩子有知錯的決心。 我也曾經被孩子做錯事而激心到哭，但為了孩子未來，即使激心，也要跟他們講道理、解釋他有何不對。當孩子見到媽媽哭的時候，他們會知道媽媽很疼錫他們，所以才會傷心到哭。我向孩子們解釋，「媽媽也不想責備你們、不想罰你們，但擔心你們不知道這是錯，將來再犯會有危險。媽媽要你們記住，下次不要再做！」在這時候，孩子很多時反而會過來擁抱媽媽及答應之後不再做。 愛子深切，為人父母的，若不是出於愛，又怎會捨得無故懲罰孩子呢？

作者簡介：伍馮美娟​

資深教育工作者，四個女兒之母，經常以基督教晦育兒，深信每一個孩子都是上帝所獨做的Masterpiece，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監

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