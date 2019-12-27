【嬰兒語字典】教你聽懂BB話！原來neh、el、owh、heh是這些意思

當寶寶還只是個新生兒時，對一個初為人父母的爸媽來說，無時無刻都感到擔憂，他們試圖想理解寶寶到底想要什麼，以及引發不適的原因。但寶寶還不會說話，只能透過哭、喊叫與一些動作表達，到底大人與嬰兒該如何溝通呢？

雖然很多爸媽到後來都學會理解和解釋寶寶的各種需求，但現今有專家統計了3個成人與嬰兒交流的大方向，準爸媽不妨先來看看這篇，以防寶寶出生時手忙腳亂，而還在摸索中的新手爸媽也趕緊從這篇，擺脫「有溝沒有通」的混亂時刻吧！

第1種：從哭的方式了解

哭是寶寶4個月後表達需求的主要方式，但是要如何搞懂寶寶是因為飢餓、疼痛或其他原因哭泣呢？看看以下7種狀態（點圖放大閱讀）↓↓↓

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第2種：從發出的喊叫聲了解

一名澳洲的兒科醫師Priscilla Dunstan研究了兒童早期發出的聲音，已經20幾年，有成千上萬且不同國籍的嬰兒都是他觀察的對象，每個寶寶觀察時間為3～4個月。他認為寶寶原始反射的聲音是國際通用的，從4個月大時開始發出尋求溝通的聲音，更多的是想表達自己的需求。因此Priscilla開辦了學校，教導新手爸媽了解他們的孩子，他認為及時識別這些聲音可以防止後續的哭鬧。

嬰兒語字典！點圖看看BB主要「用詞」是什麼意思↓↓↓

第3種：透過動作了解

肢體語言也可以說明嬰兒的各種狀態（點圖閱讀）↓↓↓

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除了了解寶寶的需求以外，兒科醫師都建議爸媽可以多跟寶寶互動，盡可能經常與他交談，向寶寶解釋並展示環境中的一切，這都有助於他盡快使用自己的手勢、聲音來與爸媽溝通，親子關係也能更加親密，祝新手爸媽們跟寶寶間能更輕鬆的互相理解！

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】