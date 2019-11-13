奶嘴奶樽選購教學：玻璃、矽膠定塑膠好？這種奶嘴勿用蒸氣鍋消毒

奶樽、奶嘴材質日新月異，近年來在市場上，玻璃奶樽多了可耐超高溫的硼矽酸鹽玻璃材質、塑膠奶瓶也新增不含有害物質的Tritan材質，增加了爸媽選購的種類，務必事先了解以買到合用的產品！ 市面上琳琅滿目的奶樽，常讓爸媽們不知如何挑選，趕快做好功課、了解需求，才能選到適合寶寶的產品。

挑選奶樽方法1：外出塑膠樽 家用玻璃樽

大葉產後護理之家護理長陳雅婷指出，奶樽材質粗分為玻璃、塑膠、矽膠等3大類。

三類奶樽的優缺點比較（點圖放大閱讀）▼▼▼

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挑選奶樽方法2：銜接親餵可改寬口徑瓶

奶樽口徑分為「一般口徑」和「寬口徑」兩種，一般口徑奶樽較輕巧，而寬口徑奶樽口徑較大，沖奶時，奶粉較不會灑到外面、奶粉勺也較不易被污染，陳雅婷護理長認為，若爸媽沒有特殊堅持，通常會優先選擇寬口徑奶樽。



陳雅婷護理長補充，寶寶在銜接親餵的過程中，會建議由一般口徑奶樽轉為寬口徑，後者較接近媽媽的乳房大小，可讓寶寶練習把嘴巴張大。

需要用防脹氣奶樽嗎？ 陳雅婷護理長表示，寶寶腸胃道發育未完全，母奶與配方奶中都含有乳糖，是容易造成脹氣的主因，加上寶寶喝奶時哭鬧，或餵奶姿勢不良，都可能造成肚子裏較多空氣，建議每次餵奶後拍嗝，也可試試防脹氣奶樽，然而使用效果還是會因人而異。

選擇奶嘴方法1：矽膠材質耐熱高 汰換率低

奶嘴材質主要分為矽膠和乳膠，各有優缺點。陳雅婷護理長解釋，一般奶嘴就是矽膠奶嘴，耐熱度較高，若是寶寶沒有特殊狀況，建議使用矽膠奶嘴。當奶嘴裂開、分泌黏液或顏色改變時，代表必須要汰換，矽膠奶嘴至少2個月就要更換。

而乳膠奶嘴材質柔軟，早產嬰或吸吮力較差的寶寶，會優先選擇此材質。乳膠口感更像媽媽的乳房，但高溫消毒後讓材質易被破壞，使用壽命約只有3至4周，汰換率較高。

奶嘴材質主要分為矽膠和乳膠，各有優缺點。（Sean Roy/Unsplash）

陳雅婷護理長提醒，乳膠奶嘴不要放進蒸氣鍋消毒，因為蒸氣消毒鍋內溫度大於100°C、消毒時間長、烘乾熱度高，乳膠材質處於這樣的環境下容易損壞；建議以100°C熱水燙過或在熱水浸泡3至5分鐘，再放進消毒鍋稍微烘乾即可，同時不能烘得太久，以免破壞乳膠材質。

選擇奶嘴方法2：孔洞大小以月齡為考量

奶嘴孔洞大小分為圓孔、十字孔、Y字孔和一字孔，新生兒一開始以使用圓孔奶嘴為主，3個月以上寶寶再開始嘗試十字孔、Y字孔和一字孔奶嘴。

陳雅婷護理長分析，寶寶剛出生時通常使用圓孔SS號開始，如果發生一餐奶喝到30至40分以上、吸吮力不足、常喝到睡著等特殊狀況，考量到體重成長或黃疸等問題，可改成S號奶嘴；或是早產嬰喝得很費力，一出生可能就會用到圓孔S號或M號奶嘴。

四種奶嘴孔洞（點圖放大瀏覽）↓↓↓

值得注意的是，寶寶換成大一號的奶嘴後，卻發生喝得太快嗆到，可換回原本的奶嘴孔洞。

當寶寶可自己控制喝奶的速度時，可讓他循序漸進地嘗試流速由慢至快的Y字孔、十字孔，尤其，進入副食品階段吃米麥精（建議用湯匙餵食）等大分子食物時，由於較難吸吮，也會逐漸地換成Y字孔、十字孔等，只是爸媽要注意寶寶是否因流速過快而嗆到，或是吸得太費力導致奶嘴變扁，隨時因應寶寶狀況調整孔洞大小。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：跟著護理長一起學．超簡單挑選奶瓶奶嘴的祕訣！】