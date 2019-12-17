什麼也say no、重複問題、丟東西落地　8種幼童煩人行為背後原因

很多人都說，2歲正是從天使寶寶變成惡魔的分水嶺，他們突然開始變得很可怕，常做一些令人頭痛的行為，讓許多家長吃不消，大喊：我的天使寶寶呢？面對惡魔寶寶的各種狀況，的確令人煩惱，但爸媽不用焦慮，孩子這些舉動其實都很正常，家長可以冷靜下來，當孩子出現以下8種煩人行為時，可以試試看這些做法。

1. 老是愛說「不」

2歲以前，孩子總是被動接受父母的協助，看起來又乖又文靜，到了2歲後卻突然開始拒絕父母的指令，即使是講到他們喜歡的事物，也會跟你爭辯。

孩子怎麼了？

通常孩子開始說「不」，表示他們已經意識到自己可以自我主張、堅持自己立場，這種行為常發生在孩子2.5～3歲時，他們了解自己是一個個體，並非父母的一部份，因此會試圖想在家庭中找到屬於自己的位置。

通常孩子開始說「不」，表示他們已經意識到自己可以自我主張、堅持自己立場，這種行為常發生在孩子2.5～3歲時。（GettyImages/VCG）

家長可以這樣做

當孩子出現這種情況時，家長應該多點耐心，不要壓抑孩子的叛逆行為，如果在安全範圍內，不如就讓他自己做決定，例如：孩子想選擇穿什麼衣服外出等，這可以使他未來更加獨立，變得更有自信，而孩子也會更加信任你。

2. 重複問同樣的問題

孩子不只會一遍又一遍地重複說過的話，還會要求大人做回應，爸媽對這種行為有印象嗎？相信許多父母都無法理解孩子到底想要什麼，但孩子如果沒有得到答案，就會鬧脾氣，次數一多，連冷靜的家長都會發瘋。

孩子怎麼了？

「重複」是學會新詞彙的用法、何時使用及了解含意的最佳方法，詞彙是否會隨著情境改變而有不同含意呢？孩子其實正在用自己的語調、聲音進行練習，讓自己充分理解。

孩子正在用自己的語調、聲音進行練習，讓自己充分理解。（GettyImage/VCG）

家長可以這樣做

只要記得，重複是掌握口語的第一步驟，家長可以多鼓勵，並多與孩子交談，這種「重複時期」一定會結束，千萬別給予負面回饋，否則可能影響孩子未來發展。

3. 經常在半夜醒來

原本孩子都可以安然睡過夜，每天固定時間起床、睡覺，卻從某天開始，經常在凌晨3點醒來，甚至哭鬧，如果發生頻率越高，就越難養成良好的睡眠習慣。

孩子怎麼了？

睡眠障礙通常跟情緒與白天的活動有關，若孩子不想睡覺，很可能是晚上睡前經歷了強烈的情緒起伏，有時當孩子學會新技能也可能會導致過度興奮，為了要展示自己的新技能而想要犧牲睡眠。

若孩子不想睡覺，很可能是晚上睡前經歷了強烈的情緒起伏。（VCG）

家長可以這樣做

首先，試著規畫好當天的上半天活動，盡量不要在晚上讓孩子太過興奮。如果孩子到了半夜突然醒來不想睡，家長別急著吼孩子去睡覺，不如花點時間陪伴他，或許他們會在幾分鐘內冷靜下來，並回到床上睡覺。

更多兒童煩人行為背後的原因（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】