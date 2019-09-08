6個媽媽最常說口頭禪　化身囉唆唐僧有原因｜博士媽媽

開學了，許多媽媽都十分緊張，督促孩子重新收拾心情上學去。許多小朋友遇上很長氣的人時，往往笑言:「你就來有我阿媽咁煩！」、「唔好好似阿媽咁長氣！」，究竟阿媽有什麼口頭禪，令到子女經常覺得媽媽說來說去哪幾句呢？

唔好跑！（vcg圖片） （一）不要跑，慢慢行 小朋友經常愛你追我逐，胡亂追逐很容易撞到其他人，自己亦容易跌跌碰碰有損傷。愛子心切的媽媽很自然經常喝令孩子「不要跑！慢慢行」，可是這些命令式的口頭禪，小朋友反而越叫越走，媽媽經常要重複多次。 （二）你要我講幾多次先聽？ 「你要我講幾多次先聽？」這句口頭禪相信是媽媽口頭禪的榜首，無論全職或半職媽媽，需要照顧孩子事項眾多，衣食住行、對功課、帶他們參加課外活動，工作繁多，少一點情緒智商媽媽也隨時叫救命。有些媽媽會十分緊張，經常叮囑孩子要做這樣、那樣，但小朋友總是將媽媽的說話快速忘掉。

（三）我數到三，你就要…

當媽媽說了「你要我講幾多次先聽」之後，情緒智商或許會受影響，繼而常說的話就是「我數到三，你就好停」或「立即做完事情」等等。說這口頭襌的媽媽，多數是權威型的媽媽。

（vcg圖片） （四）玩具再不收拾，我就掉 有些小朋友有公主病、王子病，玩具四圍掉，所有文具都如有腳般經常不見了。媽媽為了令孩子有手尾，唯有以「玩具不再收拾的話，就會掉」跟孩子討價還價，期待他們從中學懂收執個人物品。 （五）做完功課未？ 有些小朋友愛將事情拖到最後一刻才完成，最常見的是功課;亦有些半職媽媽放工回家，也擔心孩子未完成功課，翌日無功課交受罰。所以這「做完功課未」，幾乎是媽媽每天會說的話。

（六）現在幾點鐘，還不去睡覺？

Holiday mood仍然持續，不少小朋友仍記掛暑假時可以睡得晚、起身起得遲的懶洋洋生活，媽媽還是很擔心孩子只掛著玩耍不願睡覺，影響身體健康及沒有精神早起返學。

其實，媽媽語重心長重複提點，全因愛護子女的心。孩子們應好好體諒媽媽的心情，盡量合作。媽媽也不想做電影《西遊記》中唐僧！（該劇由羅家英飾演唐僧）