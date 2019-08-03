【親子教養】孩子太怕醜怎樣辦？｜程衞強

很多父母都有類似的憂慮：孩子太怕醜。例如有朋友到訪或拜訪朋友時，要求孩子跟到朋友打招呼時，孩子怎樣也不肯「叫人」，父母越要求，孩子越畏縮，甚至可能會躲在父母身後。這時，父母尷尬之餘，朋友也不知道應該給予一個怎樣的反應。 （編按：作者為註冊心理學家程衞強）

大人有時也會緊張，何況是小朋友？（VCG圖片） 有些孩子很容易就能與別人打開話匣子，有些則比較慢熱，這似乎關係到孩子的性格，而且不容易一下子就改變。 要協助孩子學會禮儀，父母首先要體會到孩子的感受、情緒。孩子見到陌生人，少不免會有一點焦慮，就如父母自己，當結交新朋友時，也會怕講錯說話，對吧？年紀少少的孩子，其焦慮可想而知。當父母越發緊張地要求稱呼四姨婆、五舅父的時候，孩子就越發緊張。可能你會問：「其實這位朋友已經很常見⋯⋯」你不是每天也見到老闆嗎？你跟他Present時會緊張嗎？你現在明白了麼？

先為孩子作預告

當知道有朋友將會到訪時，可以先跟孩子說明一下，最好是將上一次見面時的情況拉上關係，例如：「一陣舅父、舅母同表哥會嚟探我哋，上次同你去公園玩果個表哥，同埋請你食薯條果個舅母呢！」然後也可以讓孩子想一想，拿什麼玩具跟表哥一起玩。

反之，要留意一些負面說話，或說一些會加重孩子焦慮的說話，例如：「一陣唔使怕醜㗎」、「一陣要叫人，咁先係乖仔㗎」。要知道「陌生人焦慮」，是焦慮嘛，你越給予壓力，焦慮越厲害。（例如：「一陣唔駛驚㗎，董事會幾個董事聽你Present，要Present得好好睇睇呀，咁你先有得繼續撈！」其實同你同阿仔講果句有何分別？）

另外，當客人到訪時，盡量不要將所有的專注力都放在孩子及客人身上（即立刻要孩子「叫人」）。父母應該讓孩子繼續當時的活動，而朋友則可以慢慢的融入他的遊戲中，先讓孩子習慣「朋友」存在於這個空間之中，然後才直接與小朋友溝通。

相反，如果是去探望朋友的話，在剛進朋友家時，也不要一下子將注意力全放到朋友身上。父母可以仍然抱抱孩子，跟孩子描述一下當時情況，例如：「等我哋一齊睇下表哥玩緊咩先？」、「嘩！原來表哥玩緊火車喎，㗎火車會行之外，仲識叫㗎喎！」、「不如我哋一齊去睇下囉！」等等，讓孩子有「同行感」而不是「你自己去同表哥玩啦」。（當然，如果孩子是超級外向型，連樓下晨運伯伯都可以隨時吹到一、兩個鐘頭水的話，唔使你陪佢自己都會走去搞表哥㗎火車啦！）