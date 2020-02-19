【洗BB衫教學】泥污油脂尿漬果汁……一文看清各類污漬針對性洗法

上次教過大家洗BB衫的基本技巧及注意事項，但尿漬、泥漬、果汁等等有何針對性清潔方法？立即看看今次家事達人陳映如洗BB衫教學之重點清潔篇吧！

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當寶寶溢奶、吐奶、流口水或吃副食品、喝果汁時不小心沾到衣物時，最理想的作法是運用適當清潔劑“馬上進行清洗動作”，髒污就能消失無蹤喔！

汗漬

先以加入少量清潔劑的溫水浸泡，並加以搓揉，使污垢與衣物纖維分離後，再進入一般清洗程序。

尿漬

尿液中含有蛋白質成份，應先以冷水沖洗，再依正常洗衣程序處理；如果衣物上的尿漬已明顯變黃，可使用氧系去污粉分解汙漬後再行清洗。

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+ 4 + 3 + 2

奶漬

沾染在衣物上的奶漬含有大量蛋白質，絕對不可以溫熱的水進行清洗，應先以冷水沖洗一次，如果有結塊殘留，應先稍微刷洗，接著在局部位置添加洗碗精或其他衣物清潔劑深層瓦解污垢後，再進入一般清洗程序。

果汁

沾染在衣物上的果汁痕跡，可以在局部位置塗抹少許白醋，靜待數分鐘後，再依照正常洗衣程序處理。

油脂

對付難以清洗的油脂類污漬，可以在髒污處塗抹牙膏或是加水調成糊狀的小蘇打粉，待停留一段時間後進行搓洗，之後再進入一般洗衣程序，即可輕鬆洗淨。

不小心沾到醬油… 若是在外用餐時，寶貝衣物不小心沾到醬油，可就近到便利商店購買碳酸汽水，因為碳酸汽水含有小蘇打粉的成份，直接將汽水倒在醬油漬上反覆搓揉，有幫助去污的效果喔！

沾染在衣物上的奶漬含有大量蛋白質，絕對不可以溫熱的水進行清洗（Unsplash@rainier-ridao）

泥土

先將衣物攤開放置，待泥土乾燥後，以刷子刷掉汙垢，接著依照正常洗衣方式處理即可。

黃斑

已形成的黃斑須以加入氧系去汙劑的溫水浸泡後，再行刷洗；長年的頑固黃斑必須反覆進行數次清洗動作，才可淡化污痕。

家事達人小叮嚀

針對較難洗淨的襪底，除了在局部使用去汙劑，也可採用特殊洗淨方式，例如將襪子套在手上反覆搓洗，或是在襪子裡放入2～3顆洗衣球再放入洗衣機清洗，即可輕鬆洗去頑垢。

寶貝衣物換季清潔＆收納要領

幾個月之後才會再拿出來穿的換季衣物，收納前首重完全洗淨和曬乾。清洗時建議兩面都洗過，並用清水多洗一次，才能徹底把衣物上的髒汙洗去、預防泛黃，疾病免清潔劑的殘留。

將衣服收納至塑膠袋或紙箱後，裡頭可再放置竹炭或備常炭來增加除濕度；將其密封好後往衣櫃上方放置，切勿放在容易受潮的地板上。

作者簡介： 陳映如 現職：自由自在的文字工作者 學歷：澳洲南昆士蘭大學企研所 經歷：擔任過「收納play」、「MY LOHAS」、「漂亮家居」、「親子天下」等多家雜誌的編輯。 著作：「生活魔法家~居家實用妙點子300招」「輕鬆玩收納」「10分鐘懶人快速收納365」等書。

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】