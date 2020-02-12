【洗BB衫教學】洗前先浸泡　奶漬勿沖洗　流行病高峰期要這樣處理

小寶貝的衣物很容易沾染各種污漬，總是讓媽咪傷透腦筋，尤其寶貝的肌膚非常細嫩，清潔工作顯得格外重要，聰明的媽咪應該好好學習如何徹底清潔寶貝的日常衣物、對抗頑固的污漬，讓寶貝的衣物保持潔淨；除此之外，市面上的清潔劑種類繁多，如何挑選溫和不刺激的產品也是不可忽略的清潔重點。

寶貝的小小衣服真是可愛，但惱人的污漬卻經常出現破壞美觀，其實只要學會正確及安全的清潔方式，就能徹底擺脫髒污。

洗前浸泡，清潔事半功倍

許多媽咪清潔寶寶衣物的方式是直接下水清洗，這樣的方式不易清潔深層髒污及頑垢，家事達人陳映如提醒媽咪們，在進入洗滌程序前，最好先做浸泡處理，浸泡方式以溫水加入適量清潔劑攪拌後，再放入待洗衣物浸泡，降低污垢與衣物纖維的黏合性，並在重點污漬處加強使用清潔劑，如此一來即可輕鬆除去髒污。

家事達人小叮嚀 1.浸泡衣物的水溫不宜過高，大約40℃左右的水溫最適合，過高的水溫容易使衣物纖維變質，或是造成顏色脫落，亦會降低清潔劑的去污能力。 2.浸泡時間不可過長，以15分鐘內為宜，若浸泡過久會使溶解出的污垢再次被纖維吸附，衣物反而越洗越髒。 3.洗滌鞋子應直接刷洗，不可浸泡，以免造成黏合膠脫落，縮短鞋子壽命。 4.含有蛋白質成分的污漬（如：奶漬、尿液、血漬）不可使用溫水浸泡或沖洗，否則會凝固在衣物纖維中，增加後續洗淨難度。

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正確洗滌，徹底瓦解髒污

STEP 1、衣物分類：依照衣物髒污的狀況，將很髒與不太髒的衣物、淺色及多色衣物分開清洗，洗滌時先處理重點污垢，如在局部污垢處使用清潔劑，或經過簡單刷洗。

STEP 2、充份調和：放入衣物前應先將水及清潔劑充分調和，可增加清潔及對污垢的包覆能力，若是先放衣物再放清潔劑，清潔劑很容易被吸附在纖維內，造成局部殘留，並使其他衣物無法有效去污。

STEP 3、立即晾曬：清洗完畢的衣物應立即晾曬在通風良好處，不會縮水的衣物可使用烘乾處理，以免因潮濕而滋生黴菌；若經過充足的陽光曝曬，紫外線可發揮殺菌效果，是最安全的消毒方式。

家事達人小叮嚀 1.大人外出返家後，衣物上容易沾染各種細菌、髒污，而小寶寶的抵抗力比較弱，平時不應將寶寶的衣物與大人的衣物混洗，或至少在寶寶6個月內及流行疾病高峰期應分開洗滌。 2.寶貝的衣物通常以棉質為主，如使用洗衣機清洗，請記得一定要將衣物放入洗衣袋中，可避免在洗衣及脫水過程中因過度拉扯而破壞彈性纖維。

確實洗淨，防止洗劑殘留

寶貝的衣物有時看似乾淨，但因為新陳代謝較快，衣物中難免會沾染汗水，如果只是以清水沖洗，可能導致日後出現黃斑，陳映如提醒媽咪們，若擔心寶貝因洗劑殘留於衣物中而造成肌膚不適，可依照寶貝的生活環境及衣物髒污情況，減少20%～30%的清潔劑添加量，並增加沖洗時間與次數。

家事達人小叮嚀 衣物清洗完畢後，以觸摸的方式確認是否殘留清潔劑，或是聞聞衣物上的味道，如果味道太香，可能是清潔劑添加過多，或是清潔不完全所致。

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作者簡介： 陳映如 現職：自由自在的文字工作者 學歷：澳洲南昆士蘭大學企研所 經歷：擔任過「收納play」、「MY LOHAS」、「漂亮家居」、「親子天下」等多家雜誌的編輯。 著作：「生活魔法家~居家實用妙點子300招」「輕鬆玩收納」「10分鐘懶人快速收納365」等書。

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】