【BB衫收納】健康最緊要　膠櫃桶、木衣櫃選購需知及擺放位置建議

寶寶的小衣服，媽咪都收在哪裡呢？每找一件寶寶的衣服，就得又重新整理一次大部份的衣服？還有過季的衣服以及穿不下的衣服，又該怎麼整理呢？其實，只要有技巧的收納，這些問題就可以迎刃而解喔！快來學習專家的收納之道。

選購童衣收納工具

常用的寶寶衣物該如何選擇收納工具呢？新的收納工具需要清潔之後，再使用嗎？當季的衣服平時如何摺疊才能節省空間且不易散亂呢？

收納工具 安全第一

許多爸比媽咪在挑選嬰兒床時，害怕寶寶誤食而特別注意其材質，其實寶寶的收納工具也是相同的，均為寶寶的用品，需挑選安全的材質。生活魔法家陳映如還建議，寶寶的衣物收納工具須符合容易清潔且不易過敏兩大特性，因此，塑膠製品是不錯的選擇；不建議使用布製品，因為易沾染灰塵，且清潔不易而易產生塵蟎。

如何選擇安全的塑膠收納工具呢？生活魔法家陳映如表示，選擇有品牌或透明的塑膠收納工具比較容易安心，有品牌的收納工具當然是較有安全保證；而塑料純度愈高，才能製造出透明度愈好的塑膠，若是彩色且沒有品牌，有可能是回收的塑料再製成，其中可能添加了令人不安心的成分。因此一般來說透明塑膠製品，其安全度較高。

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+ 6 + 5 + 4

兩階段收納

家事女巫林素芬建議，學齡前寶寶的衣服也適合放在塑膠製抽屜，由於在此之前寶寶的衣服尺寸較小，而一般塑膠抽屜容量也不大，使用起來配合度很適宜。大部分寶寶衣服放置於寶寶的活動空間範圍內，活潑好動的寶寶容易跌撞，比起木頭，塑膠的硬度較低。塑膠的顏色較明亮鮮豔，且價格較便宜，若是有經濟考量的爸比媽咪，只要做好清潔工作，塑膠收納工具是不錯的選擇。

活動力強的寶寶難免東敲敲、西打打，拿心愛的貼紙就往收納櫃上面一貼，爸比媽咪若是因為心疼高級家具的損傷，而責怪寶寶，就失去當初的美意。家事女巫林素芬建議爸比媽咪針對學齡前的寶寶，不需選購太昂貴的收納工具。等到上了小學之後，衣服尺寸較大且樣式較多，爸比媽咪可以與寶寶一同挑選合適的木製衣櫃。

DIY小蘇打水 小蘇打水的調配是使用以1比10的小蘇打粉加溫水攪拌均勻，或是以5公升的小水桶裝溫水，加上2湯匙份量的小蘇打粉。小蘇打在溫水之中的效果更好，若是收納工具有些髒污，可使其去污效果更佳。家事女巫林素芬提醒，小蘇打粉在超市是屬於食物麵粉區，不是清潔劑區，新手爸比媽咪別跑錯囉！

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+ 4 + 3 + 2

樟腦丸是隱形殺手

家事女巫林素芬提醒，勿使用一般俗稱樟腦丸的奈丸，就是一顆一顆白白的小丸子，放久了會變小，味道非常的刺鼻，老一輩的長輩常用來當作防蟲劑使用。若將其置於衣櫃會揮發出有毒物質，衣物吸收這些毒物，發育中的寶寶穿上衣服之後，經由鼻子吸入及皮膚接觸有毒物質，這是非常危險的。

或許現在的爸比媽咪未曾使用此種含奈的樟腦丸，但寶寶若平時由祖父母照顧，長輩如果慣用此種含奈成分的樟腦丸，年輕的爸比媽咪也不知此種樟腦丸是具有毒性，因而在不知不覺之中造成寶寶的傷害。

如果已經在衣櫃中使用樟腦丸，應當將衣物徹底洗淨並曝曬一段時間，讓有害物質徹底發揮清除完畢之後再穿著，並且寶寶的生活起居範圍內千萬不要放置含奈樟腦丸，避免寶寶聞到或接觸有毒物質。

距離牆壁 保持乾燥

家事女巫林素芬提醒，寶寶的衣櫃切勿直接緊貼迎風壁面，也就是下雨天容易滲漏水之處。由於爸比媽咪通常會將寶寶的所有物品置於同一處，如正在使用的衣物、新買還穿不到的衣服、將來還可再穿著的衣服以及尿片等，許多東西長時間不會移動，因而容易受潮。

爸比媽咪若不清楚何處可以擺放或是空間狹小無法選擇，家事女巫林素芬表示，寶寶衣櫃不要緊貼牆面擺置，保持3～5公分的距離，使得空氣流通，衣櫃便不易潮濕，或者在牆壁與衣櫃之中，擺放一層保麗龍以隔絕溼氣。

陳映如 學歷：澳洲南昆士蘭大學企管研究所 經歷：《MY LOHAS》、《國語日報週刊》、《未來少年》、《漂亮家居》等雜誌專欄作家、社福團體及企業機構的專案講師 現任：專欄作家、專案講師 林素芬 學歷：淡江大學日文系畢 經歷：行政院文建會幼獅文藝散文首獎、中央廣播電台節目主持人，著有《阿芬家事親子樂》、《別為家事抓狂》、《懶人家事四季百寶箱》等書 現任：作家；廣播、電視節目、新聞家事生活主講；阿芬後花園家事生活網站www.a-fin.com站主

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