別害怕孩子犯錯！不懼怕嘗試能成就才華｜Miss Duscha

KenRobinson 是英美著名的教育學家，亦是TEDtalk 的常客。基本上，他所有的TEDTalk我都會聽，原因有三：1)教育的權威；2)不離地，他將理論變成簡單易明的教育道理；3)幽默搞笑。

今天，我會將他其中一段Life is your talents discovered生活在於才華的發掘 的TED Talk 重點分享，然後再從家庭教育的方向，表達自己的想法。



以下是Sir Robinson的重點：

1.他相信每一個人（包括孩子）都有才華。（如果你不同意這觀點，你不用看下去）

2.可是人的才華經常被埋沒。

3.我們要將才華找出來，並製造條件使才華得以呈現（他之後會說如何呈現）。

4.生命的創造就在乎於你能否發掘到你的才華

於是，他就用達賴喇嘛的故事帶出一個道理。Sir Robinson主持一個國際學術會議，其中一位嘉賓就是達賴喇嘛。當時台下觀眾問了達賴喇嘛一條問題，全部人都等待達賴喇嘛回答。達賴喇嘛思考了一段時間，然後說了我不知道，我會去尋找答案。

SirRobinson開初對於達賴喇嘛說不知道感到很驚訝，因為達賴喇嘛被視為是智者，而且台下全部人屏息以待他的答案，但後來想深一層，他對達賴喇嘛感到很敬佩，因為他竟然在這麼多人面前，坦誠說他不知道。於是Robinson的想法是：

（VCG圖片） 4. 尋找知識（的過程）並不在於你知道甚麼，而是你不知道甚麼（簡單而言，懂的就不用你學！）。

5. 現在教育的最大問題是，若你的答案是錯／你不知道答案，你就會不合格。

6. 他發現現在很多人（包括成人）都有一種心態：就是害怕錯誤，而不去嘗試，所以這些人都不喜歡自己現在的生活。

7. 但實際上那些有成就的人，就是不斷嘗試，而不懼怕錯誤。

8. 所以他們就變成所謂有才華的人，但其實你和我都可以。

我完全同意他的說法。如果孩子錯誤的時候，你去批評他，為了避免責罵，他就會選擇不做／只做他已知的部分。這對孩子的成長是完全沒有幫助，因為當他面對新事物的時候，他就會不敢嘗試，那麼他能夠發掘到自身才華的機會就會降低。在學校的分數制度下，有一些孩子開初還很努力跟上大隊，但最後可能連卷都不答了，就是因為制度否定了孩子，讓他不敢再嘗試。可是，在家庭教育的層面上，我們可以選擇。我們可以做一個刻意製造不同環境的家長（例如帶他四圍逛、參與不同活動等），讓孩子接觸不同的新事物，並讓孩子出錯。他出錯的時候，鼓勵他嘗試，他總會找到一個自己喜歡又感到能夠駕馭的地方。