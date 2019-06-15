堅持己見的家長　害小朋友一輩子｜程沛玉

有見近日有「父母官」在媒體上分享「教仔論」。筆者因工作關係，面對的不止兩位孩子，是數以萬計的大、中、小學生，嘗試以正向教育及社交情緒教育為基礎分享拙見。「當子女要媽媽俾嘢佢，又或是不喜歡讀書、要這樣那樣」，如果他要什麼便給他什麼，是否便是縱容他的任性行為、是否會影響孩子的成長？ 【編按：作者為程沛玉】

首先從正向教育及社交情緒教育出發，在任何情況下也絕對反對體罰，更不可能接受用棍、用煙、用膠彈等任何暴力對待子女。 「當子女要媽媽俾嘢佢」，俾他是否縱容？答案是絕對不是。如以不喜歡讀書為例子，更不是問題，21世紀需要的人才是有創造力、有獨立及批判性思考，而這些能力不是唯命是從、讀死書之徙可享有。如家長只從自己角度出發，又跟不上時代的轉變，永遠守舊地認為自己是對的，不停像壞了的聲帶，重複論調及陰謀論有外人煽動，不會有真正的親子溝通。

根據海外的研究顯示，要求子女盲目地聽話的「磚牆型」家長，對一切都實行規律化及高度控制，較少真正的溝通及家庭溫暖。而此類家長的孩子只會很聽話，但獨立性及自信心則相對薄弱。相信這位「父母官」的孩子也是，否則不會遵從吩咐不回港探親，卻讓無數別人的子女受苦。

不論年齡的孩子都希望被公平、真誠對待。我們的孩子就是看不見這位父母官的真誠，口口聲以對某死者家屬交代為借口，但對無數南Ｙ海難死者的父母子女來說，誰來向他們交代。

我們的孩子在學校學會分辨善惡真僞，他們表達訴求不會胡亂向人發洩，反而父母官聘用的打手，不但過度使用暴力打別人的孩子，還不分青紅皂白，把路人、記者、牧師等也追打、辱罵、攻擊，然後把打手濫用的公權，淺化為過勞的情緒，反而被打的孩子變成暴徒，還對他們秋後算帳，不要說孩子不服，稍有人性的人也不會服。

根據自己過往的經驗，任何有行為或情緒問題的孩子，背後總由一位或以上的成年人的不當做法迫成。如果家長經常堅持己見，無論孩子如何表達，任何專家、領袖等勸告也聽不下，孩子長期被抑壓下的不滿，最終會變成反叛的力量，這才是影響孩子的長遠成長。

其實孩子是我們的一面鏡子，如有不同意見，作為家長的應該打開心扉，先聆聽及確認孩子的情緒及需要，再作多方面的反思，以平等對話方式溝通。而不是堅持自己的立場，在過程中火上加油，不停以挑釁性語言剌激對方。

借用網上流傳一位過氣江湖大佬的分享：「一個人最錯的時候，就是覺得自己啱哂的時候」，很值得家長參考。

這幾天有不少本著初心參與靜坐的年輕朋友、學生，他們沒有衝，只是想在現場支持或幫手的都沮喪地哭著問我：「為何香港是這樣？我實在接受不了！」我無語，只有慚愧！

我們真的要為一位專橫自負的家長，而輸掉一整代人、輸掉我們的未來嗎！