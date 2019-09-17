寵孩子不是盲目遷就　為孩子好就是要敢於管教｜失敗媽媽之日常

如果我能寵孩子而沒有後果的話…… 你以為我不會一看見他雙眼發光看著玩具時，就爽快地替他結帳立馬送他嗎？ 你以為我不會聽到他大喊說不想收拾自己的碗碟時，就立刻說「我來幫你吧你吃完去玩就好」嗎？

你以為我知道他愛吃哪些垃圾零食，不想經常為博他一笑而任意買給他哄他嗎？

你以為我不想看見他啜泣或大哭，就省時省事順他意了決教養事件嗎？

你以為我每次看見他發脾氣，不想只做好人一方，抱抱他替他抹眼淚就不再和他討論他不想聽的道理嗎？

你以為我是怕付出而要跟孩子唱反調嗎？

你以為不想永遠把他當作1歲小寶寶般為他做牛做馬嗎？

陳皮非常愛吃。（龔嘉盛攝）

（資料圖片） 如果溺愛孩子是沒有後果，長輩、老公、旁觀者，都請大家靠邊站，不用麻煩你們寵了，因為媽媽我才會是把孩子寵到天上有地下無的一位。我多麼想任性地24小時看到孩子讓人溶化的笑臉呀。 媽媽的愛當然要用嘴巴說出口，但孩子越大，總是要伴隨著不討好的管教說辭，總是要做「醜人」忍住面對孩子不高興的嘴臉，總是要為著孩子成為一個有公義、負責任又有同理心的人而敢於管教。 媽媽們，也不要灰心，寵孩子而有正面影響的方法，還是有很多啦。 單是陪他用廢物玩樂、說說故事、到公園跑跑、聽他回應他每天一堆看似有智慧又無厘頭的說話，孩子已經樂透了。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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