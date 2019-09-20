【親子好去處】 帶小朋友輕鬆吓　5個本地親子吃喝玩樂推介

不知不覺開學已經半個月了，趁星期六、日，不如帶小朋友出外走走，舒緩一下上課緊張的心情。以下推介五個吃喝玩樂動靜皆宜的親子活動給大家。

全港首個「POMPOMPURIN．青衣城秋季美食市集」登陸青衣城，必看全港獨家布甸狗主題美食 15呎高巨型充氣布甸狗，絕對是粉絲打卡熱點場。內滙聚了近20款必食布甸狗主題美食，當中14款更是全港獨家兼青衣城限定，美食市集搜羅了超過30款必買「日、韓、台人氣手信」，務必令大家於今個秋天像愛吃的布甸狗一樣幸福滿腹。

色彩繽紛的糖果屋故事

通過《糖果屋》的故事，兄妹倆人相依為命，互助合作逃脫巫婆的故事，讓小朋友知道當遇到陌生人應如何處理。同時，小朋友可以欣賞到繪本中豐富的顏色構圖，製作出屬於自己的《糖果屋》相架。

故事老師：H.Y 老師

日期：5/10（六）15:30-16:30

地址：L1 Activity Zone（近美環街出入口）

語言：粵語

互動劇場—自私的巨人

一個關於巨人、果樹、花兒和小朋友的故事。巨人有一個好大、好靚、好美好嘅花園！因為巨人的自私不願讓小朋友進入他美麗的花園中玩樂，從此，花園都不能再盛放燦爛的花朵了。小朋友用盡不同的方法去溶解巨人的自私行為。結果，花兒、果樹、北風、霜、雪都不一樣了。

日期：19/10（六）14:00-15:00

地址：L1 Activity Zone（近美環街出入口）

語言：粵語

互動劇場—快樂王子

《快樂王子》為英國作家王爾德的著名作品，相信大家一點也不會陌生。我們會透過戲劇、遊戲、互動、形體、聲音將故事生動有趣地說出來，讓大家一同投入在故事當中。

日期：5/10（六）14:00-15:00

地址：L1 Activity Zone（近美環街出入口）

語言：粵語

Faber Castell 萬聖節繪畫工作坊

Faber-Castell現聯乘誠品書店，於荃灣D．Park 愉景新城舉辦一個以萬聖節為主題, 適合一家大細參加的繪畫工作坊! 由經驗豐富的本地導師進行即席示範，讓大家過一個開心又愉快的萬聖節!! 參加者更有機會得到豐富紀念品添!

日期：26/10（六）14:00-15:30

地址：Donut Farm（L1 Donut Village）

對象 ：適合3-12歲小朋友

名額 ：12組親子（一位家長及一位小朋友）（名額有限，先報先得）

報名方法 | 請於20/10前於此網頁 https://bit.ly/2m0K8lx 右下方按"報名參加"，成功報名讀者會獲電郵通知

語言：粵語

小樹苗夢幻玻璃畫創作 x DIY皮革書籤

evamoworkshop創辦人Eva Wong擔任活動導師，夢幻玻璃畫匙扣，小朋友可於玻璃畫上自由創作得意畫作，一邊填顏色一邊拼砌出七彩繽紛的半透明玻璃效果，提升孩子對顏色的敏銳觸覺。 個人化DIY皮革書籤—小朋友動動手，一起體驗初階皮革手藝的樂趣！透過敲敲揼揼的造字過程，自家製的皮革書籤更具個人特色。

舉行日期：26/10（六）16:30-18:00 | Donut Farm（L1 Donut Village）

對象： 3歲或以上小朋友

名額 ：每節20組親子（一位家長及一位小朋友）（名額有限，先報先得）

費用 ：每組$160（已包括所有材料）

報名方法： 小樹苗

語言：粵語