【Happy School】聖公會基樂新設遊戲室　校長：學校不應只有讀書

聖公會基樂小學在今個學年引入玩具遊戲室，室內裝修捨棄課室讀書元素。有玩過的學生將這裏形容成「嘉年華」，受歡迎程度已超越小食部。温志揚校長上任兩年，在校內推行了多個愉快學習元素的計劃，模擬飛行STEM ROOM、圖書館大換位、英語學習實驗室、故事校長等。 溫校長說：「小朋友回來學校不單只是讀書，可以與同學一起玩，現在的小朋友已經沒有時間玩，其實要通過玩的過程去學習與別人相處，還有學習規矩，因為玩也有很多規矩要遵守。」 攝：黃舒慧

聖公會基樂小學四年級學生楊珊試玩遊戲室。 新校長新景象 位於牛頭角48校網的聖公會基樂小學於1983年創校，採用活動教學，每級共4班，每班有30人，二至六年每級設一至兩班普教中班，五、六年級設一班英文班，整個學年共三次評估。 原先在大埔一所小學任教體育科的温志揚，2017年9月來到聖公會基樂小學任校長，新上任已為學校帶來一番新景象，學生們也滔滔不絕表示喜歡現時的學校。四年級學生楊珊說：「温校長來了之後，多了很多東西玩，課外活動也多了、STEM ROOM有得玩模擬飛行，連原先黃色的課室門也畫了很多公仔，圖書館又搬在地下，現在又有遊戲室……」小朋友一聽到有得玩當然開心，但在玩的背後，温校長花不少心思計劃與籌備。

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讓學生瞬間轉移 遊戲室內的裝修，是刻意有別於上堂用的課室。温校長說：「當初想過用課室裏面的枱櫈，可以節省成本，但我希望這裏可以給大家煥然一新的感覺，讓學生行入來整個感覺也不同，跳出課室的框框，所以這裏的佈置基本上是沒有課室的元素，學校其實可以有些設施讓學生感到輕鬆，不是只有讀書。」在看過聖公會轄下的友校試行遊戲室後，温校長決定在今年暑假籌備，9月開學可以讓學生試玩，讓原先一星期也用不到5次的活動室更被善用。他說：「與『再生玩具』公司合作，製作過程也讓四至六年班的學生一起參與，社工帶着他們一起鋸木，全部也利用二手物料。」

聖公會基樂小學温志揚校長。 玩耍也是一門學問 建立一個遊戲室背後有着深層的意義，推廣環保意識之餘，讓學生知道玩具可以自己動腦筋造出來。「就像我們以前小時候拿一些廢物出來自製玩具，但現在沒有人這樣做，現在已減少了啟發小朋友創意思維的機會。我認為學校不單是一個只會學習的地方，也要給學生玩樂，我們小時候住在屋邨裏，一打開門就可以與左鄰右里的孩子一起玩，但現在的小朋友已經沒有時間玩，其實要通過玩的過程去學習與別人相處，還有學習規矩，因為玩也有很多規矩要遵守。」

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必須交齊功課 憑籌入場 學校增設遊戲室令學生多了一個放鬆的地方之餘，也讓學生學習管理時間。温校長說：「要進入遊戲室玩，最基本的規則就是學生要交齊功課，一定要做好自己的本份，我們每日會安排其中一級的老師，向完成功課的學生派一個可以入遊戲室的籌，每班只派五、六個籌，在小息和午息時開放，因為空間不足讓他們全部人同一時間來，如果讓學生自由進來玩，我不想小朋友排得到隊可以入來時，又剛巧打鐘要上課，這會很失望。一次過可以讓20至30位同學來遊戲室，每位同學每兩星期也可以來一次，當然他們亦可以選擇去圖書館聽故事，去使用學校其他設施。」

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上學不為讀死書 校長的首選是藍球機和足球機，他說：「因為我本身是體育老師，所以特別提議要有藍球機，而且這個在冒險樂園也很受歡迎。其實當初有想過放X-box，但考慮到小朋友家中已經有機會接觸電子遊戲，所以以同學之間可以互動的遊戲為主。其實這些設施就只有學校才可以做到。」 溫校長指雖然表面看這些遊戲好像很普通或者很草根，但其實現在的小朋友已經沒什麼機會接觸這些單純的玩具。他說：「如果有一日小朋友玩厭了這些遊戲，我希望通過這些玩具可以給他們日後創作自己玩具的靈感，學校這個地方不只是要學生死讀書，也可以讓他們有另一方面的學習和交流，這是我最想做到的。」

校長原來喜歡玩 温校長認為對於想玩又未能達到取籌要求的學生來說，也是一個推動力。「想玩就要做好自己最基本的本份，我不是要他默書取得100分，交齊功課就可以，我希望學生可以知道玩也是有一個要求，不是你喜歡、你想玩便去玩，也是要為自己負責任。」他笑言自己做學生時也十分貪玩。「因為我喜歡玩，努力讀書為了什麼呢？為了玩，每天快手快腳完成功課，就是為多點時間玩。」

收集被學生遺棄的玩具 遊戲室會挑選當初有分參與制作的學生當服務大使，也有老師、助教幫忙，現在正是試玩階段，再看看哪個地方需要改善。另外，學校亦收集了學生不玩的玩具，帶回來與同學分享，現在的小朋友物質豐富，因如校長所說。「帶回來大家玩到爛了，總比在家中閒置直到掉丟好。」



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提升全校閱讀風氣 温校長上任後，統一每年級星期一至四增設35分鐘導修堂，但強調學校並不是沒有功課。他說：「如果小朋友完全沒有功課，也並不是好事，每日放學又不是家長陪他玩，可能時間就此浪費了，所以學校也應該要有適量的功課。」學校又將原先在3樓的圖書館搬到地下，重新裝修與佈置，為的是方便學生使用圖書館，逢星期二、四早上15分鐘閱讀課，為了建立學生的閱讀文化，温校長與其他家長也會在學校的圖書館「圍圈」講故事，拉近與學生的距離。 「我喜歡與學生說話，也希望學生家長多與我分享。」今個暑假，校長特別給學生一個「大挑戰」，要學生做一份暑期作業，記錄與家人在暑假玩過、做過、聽過、看過什麼。「我的重點是想希望學生可以與家長有一個可以回憶的暑假。」

學生成長不等人 改革刻不容緩 另外，校長亦將員工宿舍改建成STEM ROOM，內裏有模擬駕駛飛行器、飛鏢設施，並利用學生活動收費來招聘多一位英語老師，希望可以在新設的英語室內進行科學實驗，或互動遊戲，並推行五、六年級英語班，創造更多英語學習環境。 溫校長說：「學生的成長不會等人，實施對學生有益的措施是刻不容緩，我希望學生可以跟辦學宗旨一樣感恩、自信、喜樂，你看聖公會辦學不是要一定要學生成績好，是要他們自律守規，我看到家長幫小朋友拿書包，我知道書包重，但希望家長至少給學生一個手抽袋，讓他都對自己負上責任，也要讓他說謝謝。」 溫校長強調不要讓學生覺得這是應該幫我做的，讀得書亦要玩得。他指在實施全日制之後，學生在學校的時間比在家中還要多，學校不能只教學生讀書識字，他說：「我以前是很調皮的學生，但我真的分到哪個老師罵我是關心我，哪個老師是想罵死我，不要以為小朋友不知道。」



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活動詳情

日期：21.9.2019(星期六)

地點：聖公會基樂⼩學

時間：9:30a.m. – 11:30a.m.(第一場)/1:30 p.m. – 3:30 p.m.(第二場)

