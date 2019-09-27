【幼稚園K1學費】港島區學校名單　有幼稚園加學費150%

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。幼稚園教育計劃實施第三年，教育局早前公佈今年幼稚園學費調整結果，全港約有730所幼稚園參加免費幼教計劃，半日制幼稚園當中，9成會在今學年免收學費。有8間學校全日班由免費變收費，令「真免費」幼稚園今年減至57間。 記者根據全港幼稚園最新「收費證明書」，整理出全港幼稚園2019/20學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供2019/20學年的學費。

【幼稚園學費】九龍區學校名單 迦南幼稚園半日班減學費3%

在港島區的幼稚園有不少全日班的學費，也有加學費，當中位於港島東區的香港西區婦女福利會何瑞棠紀念幼稚園全日班，由去年$4,800，加至每年$12,000，加幅達150%。

有幼稚園每年學費高達13萬

在南區當中，有不少幼稚園均不參加幼稚園教育計劃，這類幼稚園的學費每年約由8萬多起，當中以蒙特梭利教學的WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (REPULSE BAY)，半日班每年學費就要$134,400，相當昂貴。

中西區幼稚園學費：

港島東幼稚園學費：

南區幼稚園學費：

灣仔幼稚園學費：

*資料來自《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》內的收費證明書。