【幼稚園K1學費】九龍區學校名單　迦南幼稚園半日班減學費3%

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。幼稚園教育計劃實施第三年，教育局早前公佈今年幼稚園學費調整結果，全港約有730所幼稚園參加免費幼教計劃，半日制幼稚園當中，9成會在今學年免收學費。有8間學校全日班由免費變收費，令「真免費」幼稚園今年減至57間。 記者根據全港幼稚園最新「收費證明書」，整理出全港幼稚園2019/20學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供2019/20學年的學費。

其他地區幼稚園學費

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迦南幼稚園減學費3%

在2019/20學年，不少九龍區幼稚園的全日班也有加學費，當中九龍城浸信會幼稚園全日班的學費，加幅達56.5%，由去年$4,620加至現時每年$7,230。相對參加幼稚園教育計劃的幼稚園，不參加計劃的幼稚園加幅相對較少，一般加幅在約10%，只有ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN)加幅較高，達33.9%。

此外，更有學校出現減學費的情況，迦南幼稚園（窩打老道）半日班學費今年減3%，由去年的$10,100減至今年$9,800。

九龍城區幼稚園學費：

觀塘區幼稚園學費：

西貢區幼稚園學費：

油尖旺區幼稚園學費：

深水埗區幼稚園學費：

黃大仙區幼稚園學費：

*資料來自《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》內的收費證明書。