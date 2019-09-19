【小朋友學數學】幼稚園免費工作紙　寫數字、學圖形及簡易加法

新學年開始了！想為小朋友打好學習基礎，網上有不少免費的教材和工作紙可以幫到手，家長可以按子女的學習進度和程度下載不同課題的工作紙，為孩子溫習。今次先介紹幼稚園適用的數學教材，讓家長和小朋友積極為考心儀小學做準備。

教育工作者Miss Duscha經常在個人網站之中分享免費教材網頁，我們試在其中抽取各年級實用的數學教材，分門別類地展示，期望更方便家長找到適合子女程度的工作紙。今次我們先分享3個外國教材網站分享屬於幼稚園程度的數學工作紙，家長另可到相關的網頁自行創建合用的工作紙。

自製工作紙網站推介

以上是一般常見課題的工作紙示例，家長亦可到以下的網頁嘗試按小朋友的學習進度來自製工作紙。另外，也有數學知識相關的互動遊戲，讓小朋友邊玩邊學，增加學習的趣味。

網站一：http://www.math-aids.com/

此網頁的程度由幼稚園到小學也有，家長往下拉可以看到不同主題的工作紙，再進入頁面選擇不同的程度，為子女度身訂造數學練習。只要到上一頁再次按下Create it，便能以相同的題目條件下創作出新的工作紙，為小朋友印製多頁工作紙。

網站二：http://www.softschools.com/

這個網頁以主題分類，但不能自行製作，假如想為小朋友添加額外的同類練習，也是個好選擇。部分題目有彩色印製，較為吸引。

網站三：https://phet.colorado.edu/zh_TW/simulations/category/math

此網站以互動遊戲為主，可以按主題和小朋友進行溫習和小測，增加複習的樂趣。

認寫數字

+ 22 + 21 + 20

數數練習

+ 9 + 8 + 7

1至100排序練習

+ 14 + 13 + 12

分辨大小

+ 2

簡易加法

+ 14 + 13 + 12

簡易加法（直式）

+ 7 + 6 + 5

辨別圖形

+ 14 + 13 + 12