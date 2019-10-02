【親子教養】叫極唔應？6個令孩子付諸行動的技巧｜博士媽媽

相信不少媽媽均有同感，叫孩子洗手食飯、不要打機、收拾好自己的玩具等要求，媽媽不斷重覆叫孩子行動，小朋友卻是無動於衷。媽媽由溫柔的聲線，在孩子不理睬下，慢慢轉為獅子咆哮模式，孩子才最終行動。其實有些技巧，可以助你第一次叫孩子去做時，便可執行媽媽的話。

(VCG圖片) （一） 讓孩子專注聆聽你的說話 當媽媽要求孩子聽話自理時，或許是媽媽在煮飯途中，叫孩子收拾玩具、洗手準備食飯，孩子聽到忙碌中的媽媽指令，當然可以當耳邊風。媽媽們可以嘗試停下來，搭着孩子膊頭跟他說話，讓孩子專注聆聽你的說話，即使孩子說不，也不能裝作聽不到。 （二） 保持冷靜及適當協助 有時候孩子聽到你的說話，卻不願意行動，遇上這些情況，媽媽們應保持冷靜，嘗試溫柔對孩子微笑，並上前協助他們完成需做的事，如孩子需要脫鞋換拖鞋，媽媽可以問孩子是否需要協助。在這些情況，小朋友往往寧願自行完成需自理的事，也不想媽媽代勞。

（三） 停頓再提醒

照顧孩子是一件很繁忙的事，媽媽往往不自覺在同一時要求孩子做多項指令，孩子有時候不是不想立即去做，而是同時間無法處理多項指令，又或做完第一項指令，會忘記卻要做餘下的二、三、四件事。媽媽們可嘗試一步一步來，先說完一件事後，再提醒孩子尚要處理另一件事，好讓小朋友有時間消化。

(VCG圖片) （四） 簡短提示 每個家庭均有不同的規定，如有些家庭規定自己吃東西後的餐具，需自行清洗。當孩子吃飯後，父母可以以簡短的一、兩句說話，提示這規定。而不宜長篇大論每次均重覆再說，這只會令雙方關係變差及感到煩厭。 （五） 教孩子簡單回應 當媽媽要求孩子做一些事情，小朋友只是照媽媽吩咐完成事情，過程中不望你一眼、不應你一聲。對於年幼的小朋友，媽媽們可教小朋友「ok」、「唔該」、「知道了，媽媽」等簡單說話，回應正與你對話的人。在教導孩子過程中，我們可以以簡單的遊戲，輕鬆的手法教小朋友學習回應別人，如叫孩子替畫出來的小熊畫多一頂帽，讓孩子自然說出「好的，媽媽」。 （六） 了解孩子理解能力 有時候小朋友不回應媽媽的話，有可能是他們不理解有關句子的意思，尤其是一些年幼的小朋友。例如有些年紀很細的小朋友，他們未能分辨到跑步與跳舞的分別，所以無法回應家長的指令。家長可嘗試多理解小朋友的理解能力，從旁協助。