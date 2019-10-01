【親子教養】孩子願教別人　自己亦能進步｜四個女兒的校監

我家中的二女兒阿二最喜歡教導妹妹。她每次教導妹妹的時候，都會非常細心、專心、用心。小女兒阿四也非常尊敬及尊重二家姐的，她亦會用心聆聽，謙虛受教，同樣非常專心和努力。

(AC Photo) 謙虛、受教，對追尋知識來說，是最重要的態度。如果一個人具有謙虛的心，不會認為自己是世界第一，什麼都已經學會，這人不會認為凡事別人較自己強，會希望從他人身上學習，具渴求知識的心，願意聆聽別人的分享，他將會學到很多知識及進步得很快。正如孔子所說「三人行，則必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之」，在三個人當中，各人有各人長處，必有人可以成為我的老師，可以從他人身上學習。我們亦可以學習別人的優點，若見到別人的缺點，也可以引以為鑑，改掉自己的缺點。

「天父阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。」聖經雅各書4:6 這句話是充滿智慧的話，除了是人生應有的態度，在追求知識旅途上，更是金石良言。

(GettyImage) 相反，若人沒有謙虛的心，即使這個人是智商奇高、聰慧過人，但當別人分享知識時，常常抱著「我都知啦! 我已聽過了。」然後關掉耳朵，拒絕聆聽別人的分享及知識，這種全世界自己最強的自我中心態度，最終只會限制了自己在追尋知識的路。因為這人可能聽過朋友分享的一句說話，其餘的十句卻沒有聽過，但在過程中，這人已選擇不聽了。學海無涯，即使人再聰明，沒有謙虛的心，所追求的知識之路也會非常狹窄，自己也會失卻提升知識水平的機會。

智識的四個層面是﹕

1. 我知道我知道什麼;

2. 我知道我不知道什麼；

3. 我不知道我知道什麼；

4. 我不知道我不知道什麼。

其實第四個層面是佔了人生最大範圍的。人越大，越來越有自己的性格，要保持一份受教之心，一點都不容易。反而小朋友具赤子之心，能夠如海綿般吸收知識，更因孩子純真，願意與人分享，互相分享，能夠教學相長。

（GettyImage） 願意教別人及願意分享知識都是非常重要，也是謙虛的表現。當孩子自己學會了許多知識，只藏於心底，不願與人分享，這只會得物無所用。相反孩子若願意將所學的知識與別人分享，在教別人的過程中，自己也會受惠，因為孩子可以了解自己所學的知識是否已消化。同時，孩子可透過教學過程中重組所學的知識，更在不知不覺間尋找長期記憶中所學會的知識，刺激腦部思考神經，讓知識更穩固。 謙虛受教的心，願意教導別人，這是老生常談的大道理。孩子是否願意做一個謙虛的人，父母的角色十分重要，父母先有謙虛受教的心，孩子看在眼裡，自然記在心裡，也會不期然學習及模仿父母的心。人若謙虛，願意聆聽別人的教導，或願意與別人分享知識，這兩類謙虛的人也都非常有福。就讓我們每天都彼此相愛，祝福我們的孩子成為有福的人。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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