想親自帶小朋友又不想放棄事業　Home Office是否適合你？

除全職媽媽和外出工作的在職媽媽外，還有home office這條路可選擇。（GettyImages/視覺中國）

親子
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唔少女人為了家庭，而係生完BB後，選擇放棄工作，全職投入家庭中，確實在孩子成長的頭一年，全職陪在孩子身邊係件好事！但長期下去，會開始無收入，無人際交流，亦會無個人的事業，慢慢就會連工作的動力都會減退。

其實，現代女性工作唔係為了想幫補家計咁簡單，唔少女人都想透過工作肯定自己個人價值，而金錢除了可以令生活好一點外，亦可以帶給自己動力，為家庭為小朋友付出。

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【本文獲「親子王國」授權轉載。原文：【女人唔易做】想幫補家計！家務多又要湊仔 仲可以做乜？】

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