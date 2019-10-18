【數學補習班】百數表計兩位數減法　快速得出答案加強概念

踏入十月下旬，不少學校即將進入學期第一個測驗周，當中家長最關注的必定是主科，中、英及數學！不過，不同學校之間的中、英文程度差參，較難整合到一些內容幫助到大家。相反，數學則較統一，對幼稚園高班及初小同學來說，減法是不少人的弱項，今天就教大家用一張簡單的百數表，助小朋友弄清楚兩位數減法的思路。

不用計數機 用數手指形式得出答案

每位小朋友剛開始學運算，大多數都離不開十以內的數字，皆因他們的運算都是建立在「數手指」的基礎之上！百數表的運用方法則利用了小朋友這個特點，讓小朋友可以在「數十隻手指」的範圍內，計算到兩位數減法。

百數表的實際操作方法和數手指接近，例如「59-24」，家長可引導小朋友把手指放在59的格子上，向上數「減十」、「減二十」（即等同數二下手指），之後還要再減四才完成，這時小朋友的手指應在39的格子上，慢慢用數手指方法在格子上「減一」......「減四」（等同數四下手指）直到得出35為之完成。

百數表的好處？ 運用百數表作為教學工具多年的邵Sir解釋，初小同學在加法上問題普遍不大，因為由細到大數手指的方式也是加法，「1,2,3,4......」如此類推，如果大家有留意到百數表的運用，整個過程的去向也是遞增的「(減)1,(減)2,(減)3,(減)4.....」，令同學更易掌握。 當小朋友不斷用百數表去解題時，速度會愈來愈快，最後會把整個運算思維植入腦中，就可以慢慢擺脫實體百數表，在減法上得到明顯的進步。