【測驗溫書】孩子累了？愛心5招助提神、增記憶力｜謝嘉雯中醫師

考試周快將來臨，小朋友除了應付平日的課程和功課外，還需另撥時間進行溫習。面對沉重的課業，當然會有累下來的時候。雖然媽媽不能為孩子上陣溫習考試，但也能用以下5招為孩子打氣，支持孩子。

小朋友溫習，父母的鼓勵也很重要。（GettyImage） 1.熨目法：溫書不怕打瞌睡 方法：父母可以兩手互相摩擦，將搓熱後的手掌或手指放於孩子兩眼之上，以掌心或指尖的熱力熨目。反覆做3-5次，每次約10至15秒。 功用：養精明目，改善眼睛疲勞。 2.眼部按摩：練就金睛火眼 方法：以手指指腹由睛明穴、攢竹、絲竹空、瞳子髎、承泣、睛明穴，順序按摩或點壓一周。按壓時時可稍稍用力，感覺略有痠痛為度，或連續打圈按摩5至10次。 功用：明目醒神，疏通眼部經絡。

3.梳頭有功：醒腦提升記憶力

方法：用髮梳或以手指由從前額梳至後尾枕，然後輕輕推敲頭頂部皮膚的「百會穴」和「四神聰穴」，左右2邊及中間各10次。

百會穴：位於頭頂正中線與兩耳尖直上連線的交叉處。

四神聰穴：四神聰由4個穴位組成，於百會穴前、後、左、右各開1寸處。

功用：頭為諸陽之會，百會穴位處督脈,有升舉陽氣的功效，配合四神聰，能清利頭目，醒腦提神！