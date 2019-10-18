【測驗溫書】孩子累了？愛心5招助提神、增記憶力｜謝嘉雯中醫師

考試周快將來臨，小朋友除了應付平日的課程和功課外，還需另撥時間進行溫習。面對沉重的課業，當然會有累下來的時候。雖然媽媽不能為孩子上陣溫習考試，但也能用以下5招為孩子打氣，支持孩子。
小朋友溫習，父母的鼓勵也很重要。（GettyImage）
1.熨目法：溫書不怕打瞌睡
方法：父母可以兩手互相摩擦，將搓熱後的手掌或手指放於孩子兩眼之上，以掌心或指尖的熱力熨目。反覆做3-5次，每次約10至15秒。
功用：養精明目，改善眼睛疲勞。
2.眼部按摩：練就金睛火眼
方法：以手指指腹由睛明穴、攢竹、絲竹空、瞳子髎、承泣、睛明穴，順序按摩或點壓一周。按壓時時可稍稍用力，感覺略有痠痛為度，或連續打圈按摩5至10次。
功用：明目醒神，疏通眼部經絡。
3.梳頭有功：醒腦提升記憶力
方法：用髮梳或以手指由從前額梳至後尾枕，然後輕輕推敲頭頂部皮膚的「百會穴」和「四神聰穴」，左右2邊及中間各10次。
百會穴：位於頭頂正中線與兩耳尖直上連線的交叉處。
四神聰穴：四神聰由4個穴位組成，於百會穴前、後、左、右各開1寸處。
功用：頭為諸陽之會，百會穴位處督脈,有升舉陽氣的功效，配合四神聰，能清利頭目，醒腦提神！
（VCG圖片）
4.愛的擁抱
以上的穴位減壓法，父母可以站在小孩身後進行。完成後，不忘從後加個擁抱，來個無聲勝有聲的鼓勵和支持，令孩子能從溫習壓力中，感受到父母的關懷和支持。
5.杞菊花旗參蜜：明目提神防虛火
材料：杞子10至15粒、胎菊 5至8朵、花旗參6克、蜂蜜適量。
做法：水3 碗，放進胎菊、杞子、花旗參，以沸水煮約15至20分鐘後熄火，然後再加入蜂蜜調味。
功效：杞子養肝血、菊花清熱明目、花旗參益氣並能清虛火，此茶飲適合讀書用神過度、熬夜溫習的學生，以明目提神。
謝嘉雯中醫師
兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。