【幼稚園面試】面試衣著搭配技巧　禮儀專家：宜穿籃灰簡潔低調

幼稚園面試期逼近，相信爸媽們都密鑼緊鼓地準備中。由於大部分的幼稚園面試都會面見家長，雖然服飾打扮不是面試重點，但若穿著得宜，相信亦可讓校方留下良好印象。怎樣的打扮才算大方得體、尊重場合？如平日不常打扮，怎能才能避免穿得太「師奶」？來聽聽禮儀專家梁迦傑博士的意見。

「以幼稚園面試來說，並不需刻意打扮得花枝招展、有個人特色，只要顯得莊重和花點小心思便可。」梁博士認為衣服配襯上應「Keep it Short and Simple」，即盡量簡潔及低調，選擇商務休閒（Business Casual）的風格便最適合，給人悉心準備、尊重場合的印象。

配襯參考。（Zalora圖片）

如何避免穿得太「師奶」？

「可穿得稍微時尚，亦要配合髮型及妝容，可化一個淡裝及整理頭髮。讓面試官感覺精神舒服。」梁博士指出媽媽的穿著比爸爸簡單，可選擇一條沉色、低調的連身裙，配一條腰帶，下身則穿無跟或低跟密頭鞋，及顏色與衣服相近的手袋。他認為深藍或深灰都是不錯的選擇，黑色則過於拘僅。

媽媽衣著建議：

—純色連身裙

—深藍或深灰色

—平底或兩寸以下的密頭鞋

—衫、鞋、袋顏色應配合