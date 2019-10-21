【幼稚園面試】面試衣著搭配技巧　禮儀專家：宜穿籃灰簡潔低調

幼稚園面試期逼近，相信爸媽們都密鑼緊鼓地準備中。由於大部分的幼稚園面試都會面見家長，雖然服飾打扮不是面試重點，但若穿著得宜，相信亦可讓校方留下良好印象。怎樣的打扮才算大方得體、尊重場合？如平日不常打扮，怎能才能避免穿得太「師奶」？來聽聽禮儀專家梁迦傑博士的意見。
「以幼稚園面試來說，並不需刻意打扮得花枝招展、有個人特色，只要顯得莊重和花點小心思便可。」梁博士認為衣服配襯上應「Keep it Short and Simple」，即盡量簡潔及低調，選擇商務休閒（Business Casual）的風格便最適合，給人悉心準備、尊重場合的印象。
配襯參考。（Zalora圖片）
如何避免穿得太「師奶」？
「可穿得稍微時尚，亦要配合髮型及妝容，可化一個淡裝及整理頭髮。讓面試官感覺精神舒服。」梁博士指出媽媽的穿著比爸爸簡單，可選擇一條沉色、低調的連身裙，配一條腰帶，下身則穿無跟或低跟密頭鞋，及顏色與衣服相近的手袋。他認為深藍或深灰都是不錯的選擇，黑色則過於拘僅。
媽媽衣著建議：
—純色連身裙
—深藍或深灰色
—平底或兩寸以下的密頭鞋
—衫、鞋、袋顏色應配合
配襯參考。（Zalora圖片）
什麼是商務休閒？
梁博士指商務休閒與時尚休閒（Smart Casual）最大的分別在顏色和款式，商務休閒應穿白色或淺藍色、沒有花紋的恤衫，並配上外套，下身則選擇扯布褲及帆船鞋。「時尚休閒的要求比較闊，上衣顏色不限，亦可有花紋，穿Polo短袖衫亦可，配襯不好容易令人感覺隨便。」
爸爸穿著建議：
—白色或淺藍色恤衫，沒有花紋
—配外套
—扯布褲
—帆船鞋
小孩服飾以舒適自然為主
至於小孩方面，梁博士認為可稍為活潑，可選擇與學校校服相似的顏色，增加親和力：「也可考慮一家人皆穿著同一色系，互相配合，加強整體感覺。」有去年曾參與多間幼稚園面試的家長表示，由於面試很多時需要玩集體遊戲，她提醒家長要為子女挑選舒適的服裝：「曾經試過有一間幼稚園在最後要小朋友『捐山窿』，如果面試時穿著得太斯文，走動時反而不自在，更會影響表現，因此建議穿著舒適的衣服便可，最重要令小朋友覺得自在。」