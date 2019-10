【幼稚園選校】三種幼稚園教學模式　為孩子個性配對│Miss Emma

模式可以分為:1. 規範型 2. 探索型 3. 引導型

1. 規範型學校

學校較注重孩子紀律及禮儀,從小培養孩子坐下來學習的能力。學校大多明白孩子的專注力並不高,但課程目標都會在提升專注力著手,功課是其中一個手段。若你的孩子是較可以靜態,或服從性比較強的話,便可考慮。相反,若你的孩子好奇心強烈,喜歡挑戰的,就未必適合。



3. 引導型模式

採用國際課程的學校,大多是以引導概念教學。老師會教,但更著眼於孩子的學習興趣,引導孩子參與小組活動,互動討論,學習發問。若你的孩子比較擅長溝通,勇於表達,這種模式便是不二之選。相反, 若孩比較內斂,害怕發言,只希望做跟隨者,這種學習模式便可以帶來反效果。

講到這裏 ,前設是我們作為家長, 需要多加觀察及了解孩子個性。選擇一種配合孩子特質的學習模式, 能讓學習事半功倍。

