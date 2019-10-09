【幼稚園選校】三種幼稚園教學模式　為孩子個性配對│Miss Emma

為自已的孩子選擇幼稚園，可能是很多家長接觸 學校的第一次。可能你從前有為過自已大學選科，當中很多人會用學科將帶來的前景，作選科考慮。當選幼稚園時，第一點考慮到的就是對升小的幫助。但是， 當幼兒在家每天對著你散發著一股天真爛漫，快樂無休的氣息，你又會想：升小表現好的學校都可能很“谷”。心中又不忍要孩子 從小就面對著殘酷的競爭。 其實，我們可以學校的從教學模式來分類，從而把自已平日對孩子的了解，作初步配對。

模式可以分為：1. 規範型 2. 探索型 3. 引導型

1. 規範型學校

學校較注重孩子紀律及禮儀，從小培養孩子坐下來學習的能力。學校大多明白孩子的專注力並不高，但課程目標都會在提升專注力著手，功課是其中一個手段。若你的孩子是較可以靜態，或服從性比較強的話，便可考慮。相反，若你的孩子好奇心強烈，喜歡挑戰的，就未必適合。



2. 探索型學校

最廣為人知的是部分或全部採用Montessori教學法的學校。其教學基礎是讓孩子在自我探索中尋找知識，沒有明顯的對與錯概念，老師並非教學，而是從旁協助孩子學習。若你的孩子表現出強烈的求知慾，亦比較不能面對壓力，這種模式可以讓孩子對學習產生正面觀感。可是，這種模式不講求學習速度及範疇，家長可能因為不知孩子學了什麼，而感到焦慮。

3. 引導型模式

採用國際課程的學校，大多是以引導概念教學。老師會教，但更著眼於孩子的學習興趣，引導孩子參與小組活動，互動討論，學習發問。若你的孩子比較擅長溝通，勇於表達，這種模式便是不二之選。相反， 若孩比較內斂，害怕發言，只希望做跟隨者，這種學習模式便可以帶來反效果。

講到這裏 ，前設是我們作為家長， 需要多加觀察及了解孩子個性。選擇一種配合孩子特質的學習模式， 能讓學習事半功倍。

教育顧問Miss Emma 曾於英國及澳洲留學，為註冊心理輔導員，善於運用各種輔導及遊戲手法調整小朋友行為表現。曾在各大中小學提供行為及情緒治療小組服務，並深入了解小朋友各種負面行為的成因和改善方法。她亦非常重視家長教育，至力協助家長認識有效的家教模式，現為兩女之母。 學歷

- 遊戲治療証書（RMPTI）

- Master of Psychology (SHU)

- MSSC in Counseling (CityU)

- Diploma in TESL (CUHK) 家長想進一步了解現時各間幼稚園的教學模式及特色，可以參加01親子舉辦、由教育顧問Miss Emma為各位家長舉行的幼稚園選校及面試講座，輕鬆備戰幼稚園入學！ 講座內容包括：

1. 幼稚園選校基本資料

- 幼稚園種類

- 常見教學課程及模式

重點問題:

不讀pn便較難考上幼稚園嗎？

就讀「參加幼稚園教育計劃」幼稚園便較難考上直資私小學嗎？ 2. 面試準備資料

- 面試的主要原因及內容

- 家長表現在幼稚園面試的重要性

- 學校選擇學生的要求

- 如何在日常生活中準備面試 3. 升學資料

- 幼稚園及小學的課程銜接

- 如何從孩子表現來為孩子選擇學校

日期：2019年10月17日（四） 時間：晚上7:30至9:30 費用：$190/位 （父母同行優惠：每位$180） 名額：150位 地點：突破中心禮堂 (油麻地吳松街191號)

【立即報名】

【條款及細則】