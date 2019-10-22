【SEN】初時超怕水、洗頭如打仗　6歲自閉童靠SEN水療池克服恐懼

6歲的竣穎進入水池時，已掛上笑咪咪的笑容，和治療師一起在水池上玩訓練遊戲時，更是發出銀鈴般的笑聲。難以想像，眼前這個一個快樂男生，原來是一個極敏感的自閉症小朋友，曾經對眼睛、耳朵沾水即失控。協康會建設了專為SEN和肢體弱能小朋友而設的水療池，並推出專設的水療課程，幫助有需要的小朋友克服成長的困難。 攝影：黃舒慧

現在的竣穎已是一個親水寶寶。 竣穎媽媽麥太憶述，兒子幼時的平衡感不好，被診斷有自閉症傾向、專注力不足及過度活躍症症狀和發展遲緩，竣穎的腹部肌肉力度較弱、身體協調及前庭感較弱，「佢行行下會無故跌倒，玩韆鞦會好驚，而且感官好敏感，一有水掂到耳仔或眼睛，就會情緒失控」。麥太說，她帶竣穎和年幼一歲的弟弟一起到沙灘和泳池，弟弟表現得很興奮，但竣穎是非常害怕踏在沙上，亦只敢在池邊玩水。麥太更說，每次和竣穎洗頭也很「大陣仗」，需要她、丈夫和工人姐姐一起按住他，才能完成。

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竣穎媽媽坦言，孩子有進步，照顧壓力也隨之減少。 他們透過兒童醫院認識協康會，得知機構開設了全港第一個專為SEN小朋友的恆溫水療池。麥太憶述，竣穎第一次進入泳池時，立即大哭，但是在第一堂完結後，竟然追問何時再上課，令麥太相當驚訝。目前，竣穎已12堂的課程，他由一個極怕水的男孩，蛻變成親水寶寶，能在水池中快樂地和治療師暢玩訓練小遊戲。 麥太坦言，兒子的進步很大，也令她和丈夫的管教壓力得以紓緩。「有自閉症嘅小朋友很敏感，很易有情緒起伏。有次他因小事好嬲，我哋就叫佢想像下游水嘅開心事，同埋試下用游水嘅呼吸法，慢慢平伏心情。」她指，竣穎目前走路和肌肉力量都比之前好，並已完全克服對水的恐懼，更能夠把頭淹在水中一段時間，學會了自由式的基本動作，有時也能和他人合作、溝通，完成遊戲。

協康會物理治療師督導主任許鳳櫻。 水療的多種好處 水有阻力、浮力、壓力等特性，水療能幫助病者在水中放鬆肌肉，改善動作協調。而患有自閉症或肢體弱能的小朋友，透過水的特性和治療師設計的活動，更能提升專注力、動作協調、心肺功能等，改善小朋友的情緒行為，有助與人建立互動關係，提升自信。 協康會物理治療師督導主任許鳳櫻指，水療池的溫度介乎攝氏32至34度，能有助血液循環，放鬆肌肉和舒緩緊張的情緒。除了SEN的小朋友外，對早產兒童容易手腳冰冷的體質，或是肌肉緊張、關節活動幅度不足的肢體弱能兒童，也有顯著的療效。

對完全不能控制身體的芊悠來說，下水池遊玩是最開心的事。 對腦膜炎女兒保存「站起來」的希望 10歲半的芊悠出生不久患上腦膜炎，令大部分腦功能受損，對身體的控制能力很弱，而且關節肌肉緊張，長期難以活動很易令筋腱收縮。芊悠媽媽說：「每次去覆診，醫生話佢（女兒）啲筋又緊咗，我就好無力。」由於芊悠久坐輪椅，一旦腿部筋腱收縮至屈曲狀態，日後芊悠能站起來的希望便更渺茫。「雖然未企到，但我都要令佢嘅肌肉、筋腱可以維持到呢日到嚟。」芊悠媽媽說。 她指，女兒幼時已很喜歡到水池玩，往往會流露出開心的笑容，但隨女兒的年齡和體重增長，父母很難帶她到水池，而且要找一個水池能容納一個依賴尿布的孩子，幾乎沒可能。幸好通過協康會的評估，能夠參與機構的水療課程。

合資格兒童能獲資助

協康會提供的專業水療服務，針對不同發展困難的兒童，包括肢體弱能、自閉症、早產、專注力不足／過度活躍症、發展遲緩等，只需有相關的證明文件，便可以嘗試報名。而今年新推出的「樂水‧適遊──肢體弱能及自閉症兒童水療支援計劃」（計劃）更是針對自閉症和肢體弱能兒童而設，每堂均需要家長一同參與，回家再作相關訓練。

計劃適合2歲半到18歲的兒童及青少年，每期12堂，只要符合資助資格，可獲全免或部分資助。

查詢：31588333