【兒童生日派對】精選五大派對場地　運動競技Pokemon生日主題

小朋友生日，父母均會花盡心思為他們籌備一個難忘的生日派對，讓他們當一天愉快的主角！除了邀請親朋好友到家相聚，不少家長亦會物色有趣的玩樂場地，精心佈置，讓孩子們有得玩有得食，盡興一番。以下精選五大熱門親子派對場地，各有不同的生日主題及玩樂設施，有動亦有靜，適合不同個性及喜好的孩子！

由於部分場地因應不同分店和嘉賓人數，價錢各異，以下的比較，皆假設派對在星期一至五舉行，參與人數為二十人。

Playhouse 抵玩之選

*最低消費：$2,000 / 2.5小時

Playhouse位於新蒲崗Mikiki的分店劃分為小海豚派對區、海洋中庭區等，設有遊戲區，可容納最多五十人。星期一至五指定時段（10:00-12:30 或18:15-20:45）收費為$100一位，最少訂10位。小孩子年滿一歲，便會收取正價。每十位正價賓客，便有2個一歲以下小朋友免費進場名額。如超出免費名額，每位一歲以下的小朋友半價收費。訂位費用包括邀請卡、餐具、回禮小禮品（送給每位正價小朋友）及基本餐飲。基本餐單有白汁雞皇意粉、夏威夷薄餅、雜菜沙津，若想追加食物，亦不乏選擇，如鮮茄肉丸、蝦多士、韓式飯卷等。

地址：九龍新蒲崗太子道東638號MIKIKI一樓119-120號舖

查詢：2151 9611

SuperPark 放電之選

*最低消費：$5800 / 1小時45分鐘

來自芬蘭的SuperPark集運動、競技於一身，佔地45,000呎，設有各式遊樂設施，包括藍球場、滑板場，以及不同主題的派對房，最適合百厭星去開生日派對兼放電！場地會為生日會的參與者度身設計運動競賽活動，並可全日暢玩場內所有活動，生日主角更可獲免費一日門票乙張。場地每日設有5個派對時段，每位$290位起，備有三款套餐選擇，並可追加食物，如炸雞塊、一口芝士漢堡等。

地址：九龍海輝道18號一號銀海地下

查詢：3611 0139

大樹先生之家 全包自助餐

*收費：荔枝角店：$8,000 / 2.5小時；銅鑼灣店：$10,000 / 2.5小時

於荔枝角D2 Place及銅鑼灣皇室堡均設分店的大樹先生之家，內設不同主題的遊戲區，從台灣落戶香港後，便成為親子潮聖之地。若在大樹先生之家辦生日派對，以二十人為例，荔枝角及銅鑼灣的分店收費分別為$8,000及$10,000（2.5小時），包括遊樂設施任玩、自助餐（沙律、西式主食、甜品、水果、飲品）及佈置。另店家亦會因應賓客人數，作相應的場地安排。如在荔枝角店，若賓客人數為30-40人，則可獲安排VIP貴賓房。

地址及查詢：

荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓（3184 0033）

銅鑼灣皇室堡15樓1501-1505室（3619 0633）

冒險樂園 任玩彈跳迷宮

*最低消費：$1,800起 / 2小時（各分店收費不同）

小朋友去冒險樂園，往往玩到捨不得走，趁着生日，不如就在這裡舉行派對？在冒險樂園辦生日派對，指定分店的收費為每位小朋友$90起，兩位家長免費陪同，每位額外出席之成人需收費$50。小朋友可全日任玩彈跳迷宮或大型機動遊戲、獲20個代幣、生日蛋糕、派對小食（爆谷 / 棉花糖）等，並設增值服務選項，包括小丑 / 魔術表演、攝影服務。

查詢：2640 7900

麥當勞 Pokemon主題派對

收費：約$1,500 / 1.5小時（各分店收費不同）

在麥當勞慶祝生日，似乎是每位小孩子的共同經歷。今年麥當勞為賓客準備了「精靈寶可夢」派對生日會，為生日之星送上Pokemon生日卡、生日帽、筆袋及萬用袋。生日會派對會收取$280生日會服務費，服務費包括專人主持生日會、生日之星禮物1套、嘉賓禮物包9份。如出席生日會之嘉賓人數超出10位，此後的每一位出席者需繳付$28作為額外的生日會服務費，他們將獲得與上述同樣的嘉賓禮品。生日會的食物費用另計，派對的最低消費亦因分店而異，以旺角嘉業大廈分店為例，最低消費為$1,500。

查詢：2880 7300