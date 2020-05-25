BB長大了但久沒外出或坐車　出門必讀帶子女出街交通安全注意位

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當媽媽的都知道，每次要獨自推嬰兒車帶寶寶出門，搭乘大眾交通工具都像經歷一場浩劫，尤其遇到有階梯的巴士，最可怕的絕對是上下車時刻。台灣便有位媽媽控訴自己帶著女兒要下巴士時，司機竟等不及關門，害得母女倆被拖行！

根據《華視新聞》報道，新北市一位媽媽控訴，她帶著女兒搭乘巴士，當他們準備下車時，門雖然已打開，但車子還沒完全停止，等到巴士停了才讓女兒先下車，媽媽拉著女兒的手正要踏出車外，門竟被迅速關上，媽媽趕緊對司機大喊：「等一下還沒還沒（下車）！」但司機並未理會繼續開，媽媽只好先把女兒大力拉回車內，導致女童雙腳騰空，被巴士拖著跑，過程十分驚險。

家長帶孩子出門　應注意這幾點確保搭車安全

雖然我們沒辦法控制每個司機的狀況，但既然帶孩子外出搭乘大眾交通工具無法避免，那家長可以做好預防措施，防止意外發生。

很久沒帶子女坐交通工具？看看搭車安全4大注意位　有經驗的媽媽亦不妨溫故知新（點圖繼續閱讀）：

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帶孩子搭乘大眾運輸工具出門是件平凡的事，有時甚至比開車來得快速且安全，家長只要將這些搭車的安全細節養成習慣後，或許帶孩子搭車就不會再令人焦慮緊張了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽帶女童搭公車竟遭拖行！一定要注意搭車安全守則

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