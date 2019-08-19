手機「黑屏模式」沒那麼傷眼？眼科醫生：用眼更費力或會加深近視

學校放暑假，孩子開心，但大人卻煩惱，因為許多小朋友瘋狂上網打機，甚至挑燈夜戰，嚴重影響視力。 為此，各大科技公司推出「黑屏模式」，希望可以降低螢幕對視力的傷害，但眼科醫生提醒，減少睡前3C（包括電腦（Computer）、通訊（Communication）及消費性電子產品（Consumer Electronic)）的使用，充足休息，才是預防傷害最重要的方式。

2018年台灣專科醫學會調查，當地人每日平均使用3C時間從2017年的7.8小時提升到9.4小時。白天盯著手機、電腦螢幕，到了晚上，還是有人習慣在睡前滑手機。

2018年台灣人每日平均使用3C時間從2017年的7.8小時提升到9.4小時。（Getty Images/VCG）

「黑屏模式」恐增加近視度數

為了改善民眾夜間使用3C，藍光可能傷眼等問題，各大科技軟體皆推出「黑屏模式」，希望讓民眾於夜晚使用3C時，不會受強烈光亮刺激導致不適。不過，將3C產品設置成「黑屏模式」真的有用嗎？

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，無論是黑屏模式、夜間模式，都是透過降低螢幕亮度，以減少亮光對眼睛的刺激。面板光色變暗，或可減少長期使用的累積傷害，但如果光色太暗，用眼恐要更費力，加深近視度數。

如果光色太暗，用眼恐要更費力，加深近視度數。 （Getty Images/VCG）

陳瑩山主任強調，手機、平板發散的光線其實不算強烈，使用時間長短與習慣才是傷眼關鍵。調整降低亮度可以減少刺激，但若過度調整，可能導致顏色失真或不清楚。

減少使用3C時間才能真正保護眼睛

暑假期間，學童使用3C的情況更頻繁，許多人在開學之前才發現視力變差，近視度數加深。陳瑩山主任建議家長，應該跟孩子約法三章，不要過度用眼，多多參與戶外活動。

陳瑩山主任建議家長，應該跟孩子約法三章，不要過度用眼，多多參與戶外活動。 （VCG）

小學、初中學生因發育尚未成熟，對於光亮刺激的防護能力較弱，建議小學生每天使用3C時間不要超過20分鐘。初中生則每日以1小時為限，且每20分鐘就必須休息10分鐘。

參與戶外活動時，應該使用變色鏡片或太陽眼鏡來保護眼睛。另外，重視營養攝取，每天一顆雞蛋，並從深綠色蔬菜中攝取足夠葉黃素，來鞏固視力健康。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】3C螢幕改用「黑屏模式」就不傷眼睛？眼科醫師正解】