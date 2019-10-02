日本兄妹感情好到似小情人　媽媽文青系攝影神助攻　輕鬆IG爆紅

之前分享過很多「爸爸」攝影師，不僅把自己的妻子拍的美如畫，把孩子們也能拍成「童話裡的人」。不少網友媽媽們看過之後表示「是上天欠我一個會拍照的老公」。但是與其抱怨直男老公不懂審美，不如自己拿起相機記錄生活，比如下面這位愛拍照的日本媽媽。

saki有一對子女，兒子的名字叫たっくん，女兒的名字叫ゆりちゃん 。從自己擁有了第一部相機開始，saki就帶著孩子們去拍照 。

（Instagram@_s_a_k_i）

妹妹ゆりちゃん活潑可愛，尤其喜歡各種花卉，每到繁華盛開的季節，媽媽便帶她去各個花田打卡（點圖看看一年四季也超可愛的妹妹）▼▼▼

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雖然妹妹更配合媽媽拍照，但是媽媽才不偏心喔，她會盡力捕捉到哥哥的照片，一張張「情侶」頭像就到手了 。兩小隻的合影才更讓人治愈，妹妹天真爛漫，哥哥古靈精怪，兩小無猜，天真可愛，照片滿滿的都是童真的氣息 。（點圖瀏覽）▼▼▼

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兩小孩的朋友們，都知道他們的媽媽會拍照，於是saki給孩子們拍了一些合影。在saki的鏡頭裡，孩子們永遠是照亮整個畫面的點睛之筆，孩子們不用刻意去弄造型，哪怕是背影都足以讓人讚嘆天真的美好。無論是什麼動作，自己的孩子自己最了解，saki用媽媽的視角來抓拍孩子們最有趣的瞬間。在saki的鏡頭裡 , 孩子們的背影，笑臉都代表著他們在一天天長大。（點圖放大瀏覽更多saki的作品）▼▼▼

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作為父母 , 見證孩子成長的過程 , 應該是他們最幸福的事。能靜靜看著孩子長大 , 記錄下她每一天的變化這不就是一種令人嚮往的生活？！爸爸媽媽們，拿起你們的相機 , 也為孩子們多拍些照片吧~

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