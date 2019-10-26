適逢渠務署成立30周年，昂船洲污水處理廠在相隔十年後，再度舉辦免費開放日，讓市民了解渠務署歷年發展、工作成果及未來計劃。當日活動包括專題展覽、導賞團、講座、攤位遊戲、舞台表演，孩子們可以一邊玩，一邊學習科學知識。另外，新鮮出爐的代言吉祥物更會首度亮相，慶祝渠務署30歲生日﹗未知新吉祥物又會否掀起話題，取得大家歡心呢？

昂船洲污水處理廠將於11月16 日（星期六）及17日（星期日）舉辦開放日，是繼2009年後，再度舉辦開放活動。是次活動的主題為「除污•防洪 共建三十載 復修•活化 開拓新未來」，讓市民近距離參觀這個本港重要的污水處理設施，見證渠務署這30年來的發展歷程。

渠務署吉祥物同場亮相

為慶祝成立30周年，署方特意舉辦吉祥物設計大賽，獲獎的吉祥物將於頒獎禮首度亮相。得獎者將獲邀出席在開放日舉辦的頒獎典禮，介紹他們的得獎作品及分享其設計心得。

+ 4 + 3 + 2

開放日焦點節目

公眾導賞團：參觀污水處理廠設施，更具體認識污水處理廠的日常工作。

發現探索遊：親身探索廠內設施，集齊有趣電子印章。

科學講座：由不同專家分享污水處理等專題，探討最新科技。

主題展區：設置超過60塊內容豐富的資料展板及實體模型，讓公眾在觀賞的同時，更能深入認識防洪和污水處理。

主題拍照區：廠內設有不同主題拍照區，部分提供即影即有拍照服務，有機會與吉祥物合照留念。

淨港號：近距離觀賞這艘由政府工務部門首次自行建造的船隻！淨港號負責運送昂船洲污水處理廠的污泥至屯門的污泥處理設施，配以先進的科技轉廢為能，將污泥的體積壓縮至只有一成，有效紓緩堆填區壓力。

攤位遊戲：業界伙伴遊戲攤位、工作坊。

舞台表演：功夫表演、無伴奏合唱、敲擊樂表演等。

「全城齊Like渠務署開放日2019」：市民於主題拍照區拍攝後，把照片上載至社交平台與好友分享，即可獲美食一份。

詳情及交通安排：

日期：2019年11月16日（星期六）及17日（星期日）

時間：上午9:30至下午5:00

交通安排：渠務署提供免費穿梭巴士，往返昂船洲污水處理廠及港鐵荔枝角站（D2出口—長義街上落客區），及港鐵美孚站C1出口（美茘道上落客區）。

服務時間由上午9:15至下午4:00，每15分鐘一班。

*廠內不提供泊車位

入場費：免費入場（不設門票）