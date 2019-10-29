【親子教養】被書籍包圍的家 讓孩子愛上閱讀｜四個女兒的校監

知識可以開闊我們的眼界及世界，也可以改變我們的未來，古語有云：「書中自有黃金屋」是非常真實的形容詞。作為家長，我們必需要讓孩子從小愛上閱讀，從而讓孩子培養自主學習及進入良性循環: 越喜歡閱讀，越提升能力，越提升能力，越明白知識世界的奧妙，及從中得到更大的求知慾滿足感及喜悅。

打造書卷氣息的家 我們要讓孩子愛上閱讀，其中一項可以造就良好的書卷氣息的環境，讓孩子很容易可接觸到適合他們程度或較難的書籍，那些書籍必需要是他們在生活環境周圍唾手可拿到的，無時無刻均可以拿來看。當他們想閱讀時，書本便在他們的周圍；當他們對知識感到疑惑想尋根究底時，各式各樣的百科全書就在孩子的附近，讓他們自行在書本中尋找答案。在良好的閱讀環境下，孩子自然會愛上閱讀，當遇上困難時，亦會嘗試從書中尋找答案。

隨時隨地結書緣 我家中的長女、二女兒及三女兒均非常愛閱讀，她們喜愛閱讀的程度怎會只是書不離手! 無論我在哪裏看到她們，手裏總有一本書在手，書包內一定有兩至五本書，連衫袋內都要有一至兩本書。因為她們必須要肯定她們當天必須要有足夠「書糧」。她們無論在沙發上、書桌前、飯桌前、睡房內、睡床上、甚至乎洗澡的時候，也會看到她們正在看書。

女兒愛書香 有沒有想過愛閱讀的程度可以去到有幾盡? 嘆為觀止的是有一天晚上，當我跟長女睡前親吻時，她突然一念如痴如醉的自言自語地說：「真的很香！」我問：「剛剛您說什麼?」她再如癡如醉地說多一遍：「真的很香！」之後，她在被竇內突然伸出一本非常厚的書，遞到我的鼻尖前嚷著要我嗅一嗅！愛閱讀的孩子就是喜歡書的一切東西，包括味道!

父母的適時提醒 孩子愛上閱讀這良好習慣時，我們要幫忙提點他們閱讀時要注意的保護眼睛措施：每半小時要看一看遠的東西，小作休息，才再走進書中的世界；同時，孩子看書需保持適當距離，約為25厘米至30厘米，不能距離太近，否則孩子年紀太小，眼球仍在發育階段，較易有機會患有近視。

父母的支持 孩子看書的時候會快樂不知時日過，父母應成為他們的幫助者，一邊適切鼓勵閱讀，一邊提醒他們適當休息，讓他們在最好的狀態下享受書中的「黃金屋」，祝福孩子進入自主學習的生命。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。