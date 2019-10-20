【親子教養】協助孩子修復錯誤　家長必要知的3R｜四個女兒的校監

「對不起」這三字，對於不少成年人來說，即使是做錯事，也是難以啟齒的說話。大人有犯錯的時候，孩子亦同樣有做錯事的時候。當孩子做錯事時，昔日不少家長會以體罰方式來懲罰他們，這些不說道理的體罰，只會令孩子無論是身體或心靈都會受傷害，甚至對他/她造成童年陰影，影響成長。

即使孩子做錯事，家長也應以正面方式面對及處理，讓他們明白犯了錯誤時，應如何面對及修正。若孩子犯錯，許多時不止是孩子會情緒激動，大人其實也會的，我們首先自己要冷靜下來，建議讓孩子在「積極暫停區」冷靜一下。「積極暫停區」與「Naughty corner」是剛好相反的原理，稍後再跟大家分享。

當孩子冷靜下來，我們必須協助修復已經犯下的錯誤。我們可以嘗試使用3R原則：承認 Recognise、和解 Reconcile、解決 Resolve。 R1承認 Recognise

家長可引導孩子一步一步說出剛才所犯的錯，坦然承認，並讓他們知道這不是羞辱他或讓他感到羞愧。同時，可以嘗試形象化地告訴孩子自己的感受，例如：「剛才你發脾氣說以後都不愛媽媽的時候，媽媽真的感覺好難受、很痛，就像被尖銳的釘釘在身體上一樣。」讓他們理解別人的感受。 R2. 和解Reconcile

當孩子承認自己犯錯後，我們要讓他坦然說出心裏面的感受，讓他把內心的負面情緒抒發出來，並透過道歉與父母和解。當孩子道歉後，父母親緊記要說：「不要緊，我已經原諒你了！媽媽非常的愛你！」此時，家長要和孩子來一個「愛的擁抱」，以溶化之前的隔閡。



R3. 解決 resolve

最後，我們不要忘記與孩子一起尋找他願意實行的解決方案，讓他覺得他們都有能力可解決問題的，並且得到父母的認同。 當父母犯錯的時候，也可以用同樣的方法讓孩子原諒我們。聖經約翰一書 1:9「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」所有人都有犯錯的時候，只要是真心悔改，相信對方必定會原諒我們及繼續彼此相愛，親子關係總比對與錯重要。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。