【萬聖節2019】社企推出親子全素食譜　南瓜雜菜批易整又好食

萬聖節到了！陳皮都一起來扮鬼扮馬教煮餸，今次他參考了社企Green Monday最新推出的免費親子食譜，教大家製作一個全素的南瓜雜菜批，一邊製作美食，一邊學會愛惜地救。原來肉食會影響地球環境？在家食素可以更容易？一齊學學怎樣做吧！

Green Monday是一間提倡素食的社企，今年他們與一間親子教育機構合作推出了一本免費的素食食譜，包含6個素食美食的製作方法。公關部負責人李潤林（Alvin）指，在家庭推廣素食的最大挑戰是「諗菜式」，需要好食又能帶給家人新鮮感，對家中掌廚的人來說是非常困難。因此，他期望這本食譜能幫忙分擔「今晚煮乜餸」的煩惱，並把素食帶到家庭之中。

社企Green Monday公關部負責人李潤林（Alvin）。

想開始素食生活，其實不等於只能吃蔬菜。科技日新月異，素食的菜式也推陳出新，款式百變，味道不再單一，近年更興起了不少健康的「超級食物」，健康又好吃。陳皮今次更把「南瓜雜菜批」的食譜稍稍改變，用燕麥奶取代蛋液炸焗，成品一樣金香味美！

Alvin認為，小朋友是家庭中的主角，而且新一代對推動環保更有知識和動力，相信小朋友的力量能帶動家庭嘗試素食。現在只要在社交網站分享Green Monday製作的短片，便可以向旗下素食餐廳的店員索取免費食譜，在家製作美味素食。