【小孩教煮餸】陳皮首嘗到街市回收蔬菜　食德好望大眾珍惜食物

3歲小廚師經常為大家煮出美食，對食材自然也有一份執著。今次我們帶小陳皮到食德好，和義工們一起到街市幫忙回收蔬菜，再派給社區的有需要人士。當日天氣炎熱，小陳皮花了很多努力和汗水才能回收到滿滿的蔬菜。食德好指，每天他們也會收到200至400公斤的蔬菜，超過9成仍可食用，假如沒有回收就會全部棄掉。 攝影：黃舒慧 攝錄：詹郭敏、呂志豪 剪接：李偉軒

很多人常說，我們的孩子只會吃食物，卻不知道食物原本是長什麼樣子，也不知道從何而來。其實，只要我們和孩子多走入社區，便能發掘更多「吃」以外的小故事。 陳皮上次和我們到訪了一間專售即將過期食品的超市，今次就和非牟利機構「食德好」一起到大埔大元邨街市，回收蔬菜。食德好助理項目主任鄧煒霖（William）表示，他們每天在早上或中午到街市回收，也能收集到大量的蔬菜，每天的回收量達到200至400公斤，種類也很多。就當日陳皮幫忙回收的蔬菜中，除了生菜、豆角，還有蕃茄、茄子、薑等等。

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幫忙分門別類。 William指，不少街市的商販在早上收到蔬菜後，會先自行篩選，一些賣相不太好的蔬菜便不拿出店面販售，以免影響客人對店鋪的觀感。而其實這些被扔棄的蔬菜仍能食用，如果不回收，就會被送到堆賣區。 機構收到蔬菜後，會進行分門別類和篩選，若蔬菜太黃、太霉、太爛也不會轉贈，而會送到農場作為堆肥的材料。「幾乎少於1成是不能食用。」William說。食德好會把處理好的蔬菜轉贈於社區上有需要的人士，同時也鼓勵大家珍惜食物。 陳皮透過是次的回收活動，感到又熱又累，最後靠一支西瓜汁才「回魂」。不過，他在過程中甚為落力，又親自詢問公公婆婆想要什麼蔬菜，很是乖巧，William也大讚他的表現呢！