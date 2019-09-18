【小孩教煮餸】到訪綠惜超市選購快過期食品　便宜、美味更環保！

在我們未必看得到角落，很多有用的資源都被浪費了。據統計，香港每年扔棄1.5億件到期的產品。為什麼會有這麼多的產品被扔棄呢？小小廚師陳皮到訪社企綠惜超級市場（Green Price）了解，更購買了一些到期或快到期的食材回家，告訴大家這些原本要被丟棄的產品，也能煮出美味的食物！

Green Price的產品比市價至少平一半，負責人Terence話你知過期產品是否仍可食用。

Green Price目前在香港有3間分店，出售的產品有包裝食物、飲品、個人護理用品、寵物食品等，定價均比市價低一半左右。為什麼定價可以如此便宜呢？原來在Green Price的貨品都是已過了「最佳日期」或快將到期的產品，不過品質仍是相當完好。

負責人韓駿謙（Terence）表示，Green Price的貨源和各大超市的供應商是一樣的，但是超市因退回半年之內到期的產品。另外，產品被丟棄的原因還有廠商更換了包裝，舊包裝的產品便全面回收，以及運送的過程令產品包裝受損的「唔靚仔」產品。這3類產品的品質仍然完好，卻因沒有渠道銷售，只能被送往堆填區，造成浪費。Green Price則希望以低價，吸引大眾購買和使用，減少浪費。

Terence指，每間分店大約出售200至300種產品，貨品隨供應和購買量而不斷變化，因此每星期來店購物也會有些新驚喜。他也建議說：「食品過了Best Before最多3個月內大多仍可食用。我們觀察大部分的產品都沒有太大變化，而大家也可以自行衡量，例如放入口中的口感是否鬆脆、有沒有變味，而決定產品是否仍適合食用。」