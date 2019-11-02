【親子好去處】11月玩樂精選　玩盡室內室外5大免費活動

正式踏入11月，秋冬活動接踵而來，今次為大家集合11月各大精彩活動，包括18區免費遊樂場、昂船洲污水處理廠開放日、《屁屁偵探》解難遊戲等，大家不妨未雨綢繆，因應孩子興趣，預早規劃親子節目！

「智樂18區玩遊戲」計劃

智樂Playright經常推出免費親子活動，讓小朋友在社區公園、室內遊戲空間、智樂種子學校的校園等地遊玩。今年年尾Playright推出一系列「智樂18區玩遊戲」活動，即日起至12月，將於18區舉行免費遊戲活動，讓小朋友參與各種好玩活動，包括百變木框、竹筒運木珠、氣墊球、自助廚房、大自然物資Mix & Match、自助借還遊戲區等等。活動毋須報名，可即場參與。

昂船洲污水處理廠開放日

昂船洲污水處理廠將於11月16 日（星期六）及17日（星期日）舉辦開放日，是繼2009年後，再度舉辦開放活動，讓市民了解渠務署歷年發展、工作成果及未來計劃。當日活動包括專題展覽、導賞團、講座、攤位遊戲、舞台表演，孩子們可以一邊玩，一邊學習科學知識。另外，新鮮出爐的代言吉祥物更會首度亮相，慶祝渠務署30歲生日。

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詳情及交通安排：

日期：2019年11月16日（星期六）及17日（星期日）

時間：上午9:30至下午5:00

交通安排：渠務署提供免費穿梭巴士，往返昂船洲污水處理廠及港鐵荔枝角站（D2出口—長義街上落客區），及港鐵美孚站C1出口（美茘道上落客區）。

服務時間由上午9:15至下午4:00，每15分鐘一班。

*廠內不提供泊車位

入場費：免費入場（不設門票）

屁屁偵探解謎樂園

擁有一個屁股臉的卡通人物「屁屁偵探」近年紅透日本、香港、台灣等繪本界，亦因為有電視台轉播了配音版的《屁屁偵探》卡通片，令小粉絲們都喜歡模仿屁屁偵探口吻說一句「有可疑的味道」，成功掀起一股查案熱潮。

《屁屁偵探》將率先聯同D‧PARK愉景新城及全港首間「誠品兒童館．期間限定店」，由即日至11月17日舉辦全港首個「屁屁偵探解謎樂園」，為各位精心準備多個解難任務及趣致打卡位，讓各位化身成查案小小偵探，期間《屁屁偵探》更會於週末驚喜現身，與粉絲合照。

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屁屁偵探解謎樂園

日期：即日至11月17日

時間：星期一至星期五：中午12時至晚上9時

星期六及日：上午10時半至晚上9時半

地點：D·PARK愉景新城L1層

屁屁偵探噗噗現身

地點：D·PARK愉景新城L1層

日期及時間：逢星期六（11月2日、9日及16日）：下午3時至3時半

零碳天地 STEAM築樂園

為響應建造業議會年度盛事「築月2019」的主題 －「活化‧傳承」，建造業零碳天地將於11月2日至12月1日期間舉辦「STEAM築樂園」主題活動，並化身成香港首個融合建築元素及STEAM教育理念的大型遊戲裝置，運用木材、太陽能板及金屬，設計出三個原創遊樂場裝置，包括5米高全木製工業風「動樂旋轉木馬」、「夢幻泡泡製造站」及「滾珠迷宮陣」，，大人小朋友可以透過有趣遊戲，學習背後有關科學、科技、工程、藝術和數學原理，絕對是必到靚景打卡及親子學習的周末好去處！

詳情可瀏覽建造業議會網頁。

馬鞍山濾水廠開放日

水務署將於2019年11月30日（星期六）舉行馬鞍山濾水廠開放日，市民可以透過開放日更深入了解食水處理過程。場內會有義工向參加者講解整個食水處理過程，小朋友可以在參觀濾水廠的同時，學習到一些與食水處理有關的科學知識。而現場更會有多項攤位展覽，讓大家可以在玩樂中了解更多水務署的工作。

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活動詳情：

日期：2019年11月30日(星期六)上午10時至下午4時

地點：馬鞍山西沙路官坑村馬鞍山濾水廠

活動當日設有免費穿梭巴士服務接載參觀者到馬鞍山濾水廠。入場及乘車証由即日起開始派發，市民可前往各間水務署客戶諮詢中心索取，數量有限，先到先得，派完即止。

-水務署保留入場名額分配的最終決定權。

-因工程關係，濾水廠內不設泊車位置。

-基於安全理由，8歲以下小童及65歲以上人士不能參加技術參觀團；8至14歲小童必須有成人陪同方可進入濾水廠。

-參觀者不得自行駕車進入濾水廠。

-如當日天氣情況惡劣，活動可能會被取消，留意水務署網頁及電台公布，亦可致電客戶電話諮詢中心熱線2824 5000查詢。