【親子好去處】提早迎聖誕！與兩大可愛卡通會面　一同萌過周末

踏入11月，各大商場逐漸換上聖誕節裝飾，提早和大家迎接聖誕！今個周末就有LINE期間限定店及小熊學校聖誕主題裝飾。

SALLY的幻想世界

銅鑼灣時代廣場LOG-ON由即日至11月29日設立LINE FRIENDS「SALLY的幻想世界」主題專區，當中SALLY的幻想世界裏的巨型扭蛋機大型裝置首度現身香港，場內還有多個SALLY與BROWN的互動場景裝飾讓大家打卡拍照留念！

可愛的SALLY正在巨型扭蛋機內玩耍。

場內必買精品：

「Sally的幻想世界」詳情日期：2019年11月2日至29日

營業時間：11:00am – 10:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

The bear's school Sweet爆「熊」色聖誕

置富Malls旗下商場將於即日至2019年12月26日，聯同The bear's school 設置Sweet爆「熊」色聖誕主題裝置，繪本主角Jackie將與David及哥哥們現身置富Malls旗下商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈，配上鬆餅、布甸、蛋糕等精致甜點造型裝飾，以及活潑生動的繪本情景，絕對是打卡熱點！

Sweet爆「熊」色聖誕主題裝飾詳情日期：2019年11月4日至2019年12月26日

地點：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈