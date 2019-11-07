【芳療分享】秋冬乾燥易皮膚過敏　樹脂類精油幫到手｜荔枝孖媽

秋天可以說是一個令人感覺不錯的季節，皆因天氣不太冷亦不太熱。秋高氣爽當然係最適合出遊，無論係近距離的本地遊，還係出國外遊，總之大家都要肆意暢遊。不過一到秋天，見到深秋之後草木枯黃，不知不覺一年又過咗三分之二，實在令人感嘆，再加上秋天不但天氣乾燥，連皮膚劬開始乾起來，令人很易出現過敏性膚質，大家要特別小心這個時節引發起的皮膚過敏症狀，所以每年秋天開始，保濕很重要，做得好還可以對抗埋皮膚過敏。

樹脂類、保養呼吸道精油最合用

其實秋天在日常芳療應用上我們可以多用些樹脂類的精油，以保持膚質滋潤，個人首推當然是 Patchouli Essential Oil 廣藿香精油，水潤亮澤之選。

除了肌膚要保養之外，一些保養呼吸道的精油也可以亦絕對需要開始拿出來了，像是Melaleuca Quinquenervia Essential Oil 綠花白千層精油、Eucalyptus Essential Oil 尤加利精油，季節轉換用來擴香都很不錯呀。

(PhotoAC圖片)

橘子類精油助穩定情緒

除此之外，如果秋天來了，開始有點傷春悲秋之感，情緒被天氣影響了一點點，不妨和我一樣考慮一下使用不同的橘子類精油。我最愛的其中一支橘子類精用含有甜橙、柑橘、西柚、檸檬、橘子和綠薄荷成份的複方精油。

這支複方精油給我的感覺就好像溫暖嘅陽光一樣，帶給人滿歡愉飽和的感覺，如果大家有時會因為氣候季節轉換，或者係有時會因為小事而易傷感，都真的很適合在這個時候使用橘子類精油。

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用精油浸浴驅寒

另外，如果秋冬天氣手腳冰涼，我亦愛用 Bergamot Essential Oil佛手柑精油來浸浴，對消除疲勞和促進皮膚保暖都有幫助的，當然亦可以選擇足浴，只要簡單加4至5滴 Bergamot Essential Oil佛手柑精油來泡腳，仲有保暖效果，幫助身體持續暖和，特別女性，希望想改善手腳冰涼問題的話都可以一試。

最近提提大家，秋季一向以燥為主，所以我們必須飲用足夠水份來養陰潤燥。而且要留意，飲水方式係慢慢分段式飲用，而不是一次過大量地飲用啊！

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作者簡介：荔枝孖媽

美國NAHA國際芳香治療師、嬰兒按摩及瑜伽指導師、國家兒童遊戲治療師、兒童體適能教練。

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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