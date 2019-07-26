【芳療分享】天然芳香療法　舒緩冷氣病及中暑症狀｜荔枝孖媽

每日嘅高溫濕熱，真的令人好想成日都留係涼涼的冷氣房。 但你知道嗎? 長時間吹冷氣不利健康。特別是長者、血液循環不好，體質虛寒的人容易為「冷氣病」所煎熬。

要知道溫差大，或者溫度太低，都會令過敏症狀容易出現，就好似低溫會刺激鼻腔、氣管，連帶誘發呼吸道問題，好多有過敏體質嘅朋友都可能試過係冷氣房涼得太耐，鼻水流個不停，咳嗽不止，嚴重的話甚至會誘發氣喘。



如果上班長期吹冷氣，或者對着風口位引致頭痛，又擔心食西藥有副作用，不妨試試純天然、支援頭痛的好朋友：薄荷精油（Peppermint Essential Oil )，以助你恢復精神。

平日我亦愛用一支含有羅勒（Basil）、馬鬱蘭（Marjoram）、薰衣草（Lavender）、薄荷（Peppermint） 、羅馬洋甘菊（Roman chamomile）、永久花（Helichrysum）的複方精油去處理頭痛狀況。



如果被冷氣吹得手腳冰冷，最好穿上外套，還要好好保護關節、膝蓋、手肘等，這些部位都不可以忽略！

另外，有時候冷氣太涼，很容易令人鼻水直流、鼻塞、打噴嚏、出現鼻敏感問題，我會滴一滴檸檬精油在優質紙巾上，之後就會掩住鼻子，以緩和剛剛進入室內時的強冷空氣，避免因為溫度突然驟降，引起鼻子不適。



平時亦可以多飲溫水，因為我們在冷氣房更加需要補充水份，因為平時吹得多冷氣都會覺得皮膚乾，嘴唇又乾，而且好容易就會覺得口渴。這是因為冷氣把大家的水份都蒸乾，這個時候你會用什麽精油? 我們可以配合超聲波精油擴香機係室內擴香，在工作的地方可以把一些有激勵提神之用的精油，例如薄荷精油、迷迭香精油（Rosemary）來擴香，亦是宜神之道。

你們都有試過有時冷氣機有陣怪味嗎?

無論家居定辦公室都可能出現過室內空氣不好的情況，可能隔塵網上有好多灰塵細菌、或者同一個室內空間中有人感冒，令你擔心病毒會在室內散佈開去。



當然定期清理隔塵網係必需的，同時我們亦可以配合超聲波精油擴香機在室內擴香，可以用一些木類、草類嘅精油，就好似欖香脂（Elemi）、松（Pine）、絲柏（Cypress）、茶樹（Tea Tree）、迷迭香等，都有助於分解同淨化空氣中異味。

日常我亦愛擴香一支含有香茅（Citronella）、迷迭香、檸檬香草（Lemongrass）、茶樹、醒目薰衣草（Lavandin）、香桃木（Myrtle）的複方精油去淨化空間。



綜合複方純植物油內含椰子油、芝麻種子油、葡萄籽油、甜杏仁油、小麥胚芽油、向日葵籽油、橄欖果油成份。精油品質非常重要，我們要小心選擇

手提擴香儀 順帶提醒大家，不要長時間在日光猛烈照射下大量流汗，又不補充水份，很可能引致脫水同末端血管擴張，全身的血液循環降低而導致意識突然消失。當體溫較平常高及大量出汗，就是中暑嘅徵狀。大家要小心留意呀！



如果在炎熱天氣外出感到不適，就不妨試用 薰衣草精油、澳洲尤加利精油（Eucalyptus Globules）、薄荷精油，經稀釋之後搽係人中和太陽穴位置，不斷按摩。大家可以在手袋預備這三種精油，以備不時之需。 日常我亦愛用一些手提擴香儀，以配合薄荷精油、檸檬精油來隨身擴香，帶來清新感覺以將精油功效發揮淨盡。

大家都要小心留意以上幾點，避免出入室內外因溫差過大會造成身體不適或中暑！

當然要記得好好享受呢個盛夏，多些外出走走，做適量的運動，促進血液循環，保持身體健康。



祝大家都有個愉快嘅暑假！

作者簡介：荔枝孖媽

美國NAHA國際芳香治療師、嬰兒按摩及瑜伽指導師、國家兒童遊戲治療師、兒童體適能教練。

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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