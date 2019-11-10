【親子關係】如何令自己的小孩更完美？｜Mommy Amy

猶記得當初懷胎十月，生下孩子時，我們對「完美」的定義僅是孩子健康。然後暗地對自己說，即使傾盡自己的所有時間、金錢、精力，只要孩子是健康及快樂便足矣。然後當我們與主流漸漸接軌，從申請幼稚園開始，我們慢慢多了期望，希望孩子活潑些，在面試老師面前會有多些反應；希望孩子是言語奇才，才一歲多人仔便能出口成句，羨慕別人家孩子已能兩語甚至三語轉換。我們對「完美」的定義開始多了不同的昐望……

很多時身為父母很易迷失，一方面我們明白目前主流教育制度對孩童的要求有點超出同齡所需，想當年我們皆是一舊飯，今日也沒有過得太差。但當面對大環境的競爭時，我們也不期然希望自己的孩子可以在一場場的競爭中勝出。然後仲使孩子在父母眼中都是最「叻」的，我們仍不免暗暗期望孩子可以在現實中同樣贏出不同競賽，當發現孩子無法勝出，必須接受他比別人平庸時，心裹總難免難受。

我不會安慰大家，只需要與昨日的自己比拼已經足夠；因為人類的進步是來自大大小小的比較。但我相信「天生我才必有用」，只要我們願意放開心懷，孩子還是能找到自己能夠發光發熱的舞台。重點是我們必須接受孩子的長處未必是主流追捧的項目；孩子可能讀書不叻，但卻醉心研究音樂；孩子亦可能體藝不佳但廚藝了得。更甚者，孩子的長處可能就是有顆善良的心，傾盡全力只為照顧街上流浪的小動物。這些長處無助升學，將來亦未必能夠賺大錢，但仍是能為社會帶來正面的改變同時為孩子帶來人生的快樂及滿足。

講從來都比實踐容易，但我還是不時提醒自己，當願意退後一步再重新檢示，你便會發現孩子其實同樣有著過人之處，或許與主流不同，但同樣能夠發光發熱；只要改變自己心態，每一個小孩都是「完美」，只要願意全力支持，假以時日同樣可指望在這個社會上舉足輕重！

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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